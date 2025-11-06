Le Marché de Noël de Laval fait briller la magie des Fêtes au Centre de la nature

LAVAL, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le très attendu Marché de Noël de Laval transformera le Centre de la nature en un véritable village féérique du 5 au 7 décembre et du 12 au 14 décembre prochains. Petits et grands sont invités à venir s'émerveiller en profitant d'une foule d'activités gratuites, de rencontres inoubliables et de la découverte de plus de 50 artisans et artisanes d'ici.

Marché de Noël de Laval Crédit : Jany Tremblay (Groupe CNW/Ville de Laval)

Sous les lumières scintillantes et au son d'airs de Noël, le public pourra flâner entre les maisonnettes de bois décorées, déguster un chocolat chaud, rencontrer le père Noël et dénicher des créations locales uniques pour ses emplettes du temps des Fêtes.





« Le Marché de Noël de Laval est un rendez-vous incontournable pour vivre la magie des Fêtes tout en soutenant l'économie locale. Chaque année, les visiteuses et les visiteurs répondent présents avec enthousiasme. C'est aussi une merveilleuse occasion de redécouvrir le Centre de la nature dans une atmosphère festive et féérique. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Des créations d'ici et des moments à partager

L'événement proposera une variété de créations d'ici, dont des gourmandises, des décorations, des bijoux, des vêtements et des produits de beauté. Au-delà du magasinage, les familles pourront profiter d'une foule d'activités gratuites pour se plonger dans l'ambiance des Fêtes. Les enfants pourront notamment écrire leur lettre au père Noël, se faire maquiller, écouter des contes et même planter leur propre mini-sapin à rapporter à la maison. Le père Noël, la fée des Étoiles et plusieurs personnages déambulatoires ajouteront à la féérie du lieu.

Sous les chapiteaux thématiques, le public trouvera également une zone chaleur où déguster un chocolat chaud, un atelier de décoration de sapins et une vitrine LEGO. Pour compléter l'expérience, plusieurs camions de cuisine de rue seront sur place.

Renseignements additionnels

SOURCE Ville de Laval

Sources : Carolanne L.Gagnon, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected]