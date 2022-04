Le Marathon de Longueuil revient en force pour sa 5e édition et se démarque avec une programmation d'activités pour toute la famille

LONGUEUIL, QC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Marathon de Longueuil, qui en sera à sa 5e édition les 21 et 22 mai prochain, s'impose de plus en plus comme un événement annuel sportif incontournable. C'est au Colisée Jean-Béliveau que pourront se réunir, dans le cadre d'une programmation d'activités familiales gratuites axée sur le sport et les saines habitudes de vie, tant les coureurs assidus que les accompagnateurs et les marcheurs.

La journée du samedi 21 mai se tiendra sous le thème de la famille avec des distances de 1 km et de 3,5 km. Participants et accompagnateurs auront la chance de prendre part aux courses et de se rassembler autour d'activités familiales ouvertes au public. Au menu : animations sportives, jeux gonflables, maquillage, spectacle pour toute la famille et plus encore!

Le dimanche 22 mai sera réservé aux épreuves de 2 km, de 5 km, de 10 km, du demi-marathon (21,1 km) et du marathon (42,2 km), qui seront accompagnées d'une ambiance festive et d'animation sur place afin d'encourager les participants.

Le marathon pourra compter sur la présence de l'ultra-marathonien Joan Roch à titre de porte-parole de l'événement. Les marathoniens auront également l'occasion de sillonner certains des plus beaux attraits de Longueuil et d'enjamber la passerelle Normandie afin de rejoindre la piste cyclable en bordure de l'eau et de profiter ainsi d'une vue imprenable sur le fleuve.

« Nous sommes très fiers de présenter le Marathon de Longueuil pour une 5e édition, après une pause de 2 ans. On sent un enthousiasme et une excitation des coureurs pour la reprise des événements de course et nous avons très hâte de faire découvrir aux coureurs du Québec les différentes facettes de notre magnifique ville », a souligné Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Entre 3 000 et 4 000 participants sont attendus cette année, le Marathon de Longueuil est un incontournable lors de la saison printanière dans le monde de la course à pied au Québec. Avec plusieurs distances offertes, c'est l'occasion idéale pour que les Longueuillois se mettent au défi d'ici au 21 mai ! » mentionne Alvaro Cueto, conseiller municipal associé aux dossiers des sports et des saines habitudes de vie et coureur d'expérience.

Organisé par Courses Thématiques, en collaboration avec la Ville de Longueuil, rappelons que le marathon est sanctionné par la Fédération québécoise d'athlétisme (FQA) et qu'il est possible, en y participant, de se qualifier pour le marathon de Boston et le demi-marathon de New York.

Pour la programmation complète et pour connaître les entraves à la circulation et les routes de contournement, visitez longueuil.quebec/marathon-longueuil ou communiquez avec le Centre de services aux citoyens en composant le 311.

Les personnes qui souhaitent participer aux courses de 1 km, de 2 km, de 3,5 km, de 5 km, de 10 km, de 21,1 km et de 42,2 km peuvent s'inscrire en tout temps sur le site marathon-longueuil.com.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 434 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

SOURCE Ville de Longueuil

Renseignements: Source : Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected], longueuil.quebec