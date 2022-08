La compagnie aérienne continue de faire des investissements stratégiques afin de stimuler la croissance économique et d'offrir une plus grande commodité pour les voyages d'affaires et d'agrément.

CALGARY, AB, le 17 août 2022 /CNW/ - WestJet a célébré aujourd'hui sa nouvelle liaison, annonçant un vol entre Winnipeg et Los Angeles à compter du 31 octobre 2022. La liaison, qui sera exploitée trois fois par semaine à longueur d'année, renforcera les liens et la commodité du transport entre l'industrie cinématographique et télévisuelle en expansion de Winnipeg et la célèbre et réputée plaque tournante du divertissement, Los Angeles.

« C'était un honneur d'assister à la célébration d'aujourd'hui, qui est le résultat d'un partenariat de collaboration entre l'Administration aéroportuaire de Winnipeg, Economic Development Winnipeg, le gouvernement du Manitoba et WestJet, a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial de WestJet. WestJet est ravie de faire partie de cet investissement qui crée un nouveau lien direct pour les affaires, le tourisme et le divertissement entre ces deux villes uniques, en s'appuyant sur notre engagement envers Winnipeg. »

Le plus récent investissement de WestJet a été annoncé aujourd'hui à l'occasion d'un événement spécial tenu au Metropolitan Entertainment Centre de Winnipeg, auquel ont participé des invités de marque du secteur du cinéma et de la télévision, ainsi que des partenaires importants, dont l'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba, Nick Hays, président et chef de la direction, Administration aéroportuaire de Winnipeg, Dayna Spiring, présidente et cheffe de la direction, Economic Development Winnipeg, et Rod Bruinooge, chef de la direction par intérim, Manitoba Film and Music. L'an dernier, l'industrie cinématographique et télévisuelle a rapporté plus de 364,5 millions de dollars en volume de production au Manitoba, et cette nouvelle liaison favorisera encore davantage la croissance et l'investissement dans la province.

« L'industrie cinématographique et télévisuelle du Manitoba joue un rôle clé dans notre économie provinciale, et je tiens à féliciter WestJet pour cet investissement stratégique qui aura des retombées importantes non seulement pour l'industrie du divertissement, mais aussi pour les secteurs du tourisme, du commerce et des affaires du Manitoba, a déclaré l'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba. Alors que l'économie du Manitoba entre dans une nouvelle ère de croissance, je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec WestJet et tous les partenaires de développement économique pour cerner les possibilités de croissance et promouvoir le Manitoba comme destination de choix. »

En tant que seule compagnie aérienne offrant une liaison directe entre Winnipeg et Los Angeles, les vols de WestJet entre les deux villes stimuleront les voyages d'affaires et d'agrément et témoignent de l'engagement de WestJet à soutenir l'investissement et la croissance économique dans les collectivités qu'elle dessert.

Route Date de début Fréquence Départ Arrivée Winnipeg - Los

Angeles À compter du

31 octobre 2022 3 fois par semaine

(lundi, vendredi,

samedi) 7 h 00 8 h 50 Los Angeles -

Winnipeg À compter du

31 octobre 2022 3 fois par semaine

(lundi, vendredi,

samedi) 9 h 35 15 h 07

Cet hiver, WestJet consolidera sa position de principale compagnie aérienne à Winnipeg en offrant plus de vols sans escale que tout autre transporteur. De plus, le groupe WestJet augmentera de 80 % sa capacité à destination et en provenance de Winnipeg par rapport à 2021, offrant 22 liaisons directes sans escale et produisant la plus forte croissance sur douze mois de tous les grands aéroports du réseau du groupe.

Partenariat de partage des codes avec Delta

Les invités qui voyagent au-delà de Los Angeles auront accès à un vaste réseau et à des avantages grâce à la solide relation de WestJet avec Delta Air Lines. Cela comprend les vols en partage de codes vers 20 grandes villes des États-Unis, la possibilité d'obtenir et d'échanger des Récompenses WestJet avec les deux compagnies aériennes, les avantages pour grands voyageurs de premier plan tout au long du voyage, et l'accès au salon SkyClub de l'aéroport de Los Angeles de Delta pour les invités admissibles.

Autres citations

« Ce nouvel itinéraire améliore considérablement la connectivité de notre collectivité en offrant un lien direct vers l'une des villes les plus emblématiques du monde, a déclaré le président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg, Nick Hays. La circulation entre le Manitoba et la Californie du Sud continue de croître, en grande partie grâce à l'industrie cinématographique florissante de la province. Maintenant, Winnipeg n'est qu'à un vol des lumières de Los Angeles, ce qui facilite grandement les déplacements entre les deux villes pour les professionnels du cinéma, les acteurs et les autres personnes travaillant dans le secteur. Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec WestJet pour offrir cette liaison précieuse à Winnipeg afin de répondre aux besoins de notre collectivité. »

« À Economic Development Winnipeg, nous travaillons fort pour mettre Winnipeg sur la scène mondiale. Le marché de Los Angeles offre à Winnipeg de nombreuses possibilités d'investissement, de tourisme et d'attraction de talents. Nous pouvons vendre notre ville plus efficacement lorsque nous faisons en sorte qu'il soit facile pour les gens et les décideurs de venir ici et de faire l'expérience de Winnipeg en personne », a déclaré Dayna Spiring, présidente et cheffe de la direction d'Economic Development Winnipeg.

« Manitoba Film and Music se réjouit de l'annonce de la liaison directe entre Winnipeg et Los Angeles par WestJet, a déclaré Rod Bruinooge, chef de la direction et commissaire aux films par intérim de Manitoba Film & Music. Cela change la donne pour l'industrie cinématographique du Manitoba. Le manque de vols directs a joué un rôle dans le choix d'autres destinations pour les films et, avec un volume de production total de 364,5 millions de dollars au dernier exercice, nous nous attendons à ce que cette nouvelle voie attire davantage d'investissements étrangers dans la province. Cette annonce est très bénéfique non seulement pour l'industrie cinématographique, mais aussi pour d'autres entreprises et secteurs du Manitoba, et c'est bon pour nous tous qui vivons ici. Je me réjouis à l'idée de prendre ce vol inaugural - peu importe où je serai assis, je serai ravi d'y être! »

« L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'industrie cinématographique du Manitoba est qu'elle reflète très bien la diversité du Canada, a expliqué Zaib Shaikh, consul général du Canada à Los Angeles, aux États-Unis. Non seulement plus de 41 % des entreprises de production du Manitoba sont détenues par des femmes, mais Winnipeg est aussi un point central pour de nombreuses entreprises de production cinématographique autochtones. C'est quelque chose à célébrer, à souligner et à cultiver. Cette nouvelle liaison directe aura un impact majeur sur la capacité des Manitobains et des Canadiens de partager nos histoires, nos cultures et nos talents créatifs, que ce soit en coulisses ou devant la caméra et sur de nombreux écrans! »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

