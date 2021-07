OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont approuvé une demande officielle d'aide fédérale de la province du Manitoba pour aider aux efforts de lutte contre les incendies dans toute la province.

Le nombre de feux de forêt qu'a connus le Manitoba depuis le début de l'année est bien supérieur à la moyenne saisonnière et a fait brûler plus de 500 000 hectares. Cette situation a exercé une pression considérable sur les ressources locales et provinciales de lutte contre les incendies.

Le gouvernement du Canada répond à cette demande en envoyant du personnel des Forces armées canadiennes pour aider à éteindre les points chauds des feux contenus et à construire des lignes de feu pour contenir les feux prioritaires, ce qui aidera à soulager la pression sur les pompiers déjà sur le terrain.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille à coordonner l'intervention fédérale en cas de feux de forêt au Manitoba et dans l'ensemble du pays. Les fonctionnaires travaillent en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et provinciaux afin de coordonner et de planifier tous les détails de cette aide.

Citations

« Le gouvernement du Canada est toujours prêt à aider les provinces et les territoires. Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre aide dans le cadre des feux de forêt en cours au Manitoba. La population du Manitoba est au cœur de nos préoccupations alors que vous continuez à gérer la situation difficile des feux de forêt dans la province. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Les Forces armées canadiennes continuent de fournir une aide et une protection essentielles aux Canadiens menacés par les récentes catastrophes naturelles. En réponse aux demandes d'aide de la province du Manitoba, environ 120 membres des Forces armées canadiennes aideront le personnel des services provinciaux de lutte contre les feux de forêt à mener des efforts vitaux de lutte contre les incendies. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Le Manitoba est reconnaissant de l'appui d'autres provinces et territoires et apprécie l'aide en ces moments difficiles. La nature réciproque de nos efforts de lutte contre les incendies a été essentielle pour relever des défis comme la saison des feux de forêt actuelle. »

- Sarah Guillemard, ministre de la Conservation et du Climat du Manitoba

Faits en bref

Jusqu'à présent cette saison, 4 447 feux de forêt ont brûlé plus de 2 millions d'hectares de terres au Canada , soit bien au-dessus de la moyenne sur dix ans de 3 452 feux sur 1,5 million d'hectares.

, soit bien au-dessus de la moyenne sur dix ans de 3 452 feux sur 1,5 million d'hectares. Le personnel des Forces armées canadiennes fournira de l'aide avec les tâches suivantes :

Aider le personnel du service des incendies de forêt du Manitoba à maintenir les lignes de feu existantes.

à maintenir les lignes de feu existantes.

Suppression des points chauds pour s'assurer que les incendies sont complètement éteints.



Travailler avec les équipes de pompiers du service des incendies de forêt du Manitoba pour construire de nouvelles lignes de feu sur les feux prioritaires.

