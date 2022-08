Le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard est de retour en poste

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Michel Bissonnet, reprend à compter d'aujourd'hui son poste et toutes ses responsabilités. II recommencera aussi à participer aux activités de l'arrondissement et de ses organismes partenaires.

« J'ai fait un petit AVC à la fin du mois de mai. Heureusement, j'ai pu être rapidement pris en charge à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Au cours des trois derniers mois, j'ai dû rester au repos et suivre la médicamentation qui m'avait été prescrite. Maintenant, je vais très bien. Mon cœur est encore bon et mon état de santé s'est stabilisé. Dans ces conditions, mes médecins m'ont donné l'autorisation ces derniers jours de revenir au travail. J'en suis bien heureux », explique M. Bissonnet.

Le maire de Saint-Léonard tient aussi à profiter de l'annonce de son retour pour remercier toutes les personnes qui lui ont offert des souhaits de prompt rétablissement pendant sa convalescence. « Ces bons mots m'ont permis de garder le moral et de favoriser ma guérison », souligne-t-il.

M. Bissonnet remercie également ses collègues du conseil d'arrondissement, Arij El Korbi, Suzanne De Larochellière, Angela Gentile et Dominic Perri, qui ont eu durant son absence à se partager les tâches inhérentes à sa fonction, à s'assurer du bon fonctionnement de l'arrondissement et à s'occuper du suivi des dossiers. Il exprime aussi sa gratitude aux conseillères Gentile et De Larochellière pour leur travail comme mairesse suppléante, ainsi qu'au directeur de l'arrondissement, Steve Beaudoin, pour son travail comme premier haut fonctionnaire de l'appareil administratif et son soutien en toute circonstance.

M. Bissonnet remercie enfin les médecins et les autres professionnels de la santé qui l'ont accompagné et suivi durant cette épreuve.

Notez que M. Bissonnet préfère n'accorder aucune entrevue pour commenter son absence et son retour.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard

Renseignements: Richard Caron, Attaché politique, 514 363-1932, [email protected]