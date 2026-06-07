Le lundi 8 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

07 juin, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 7 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


9 h 35             

Le premier ministre prononcera une allocution lors de la cérémonie d'installation de la 31e gouverneure générale du Canada, l'honorable Louise Arbour.



Sénat du Canada
2, rue Rideau



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

11 h 35           

Le premier ministre assistera à une cérémonie au Monument commémoratif de guerre en compagnie de la 31e gouverneure générale du Canada, l'honorable Louise Arbour.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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