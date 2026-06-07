Le lundi 8 juin 2026

Région de la capitale nationale (Canada)







9 h 35 Le premier ministre prononcera une allocution lors de la cérémonie d'installation de la 31e gouverneure générale du Canada, l'honorable Louise Arbour.









Sénat du Canada

2, rue Rideau









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11 h 35 Le premier ministre assistera à une cérémonie au Monument commémoratif de guerre en compagnie de la 31e gouverneure générale du Canada, l'honorable Louise Arbour.









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