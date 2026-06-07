Le lundi 8 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
07 juin, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 7 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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9 h 35
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Le premier ministre prononcera une allocution lors de la cérémonie d'installation de la 31e gouverneure générale du Canada, l'honorable Louise Arbour.
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Sénat du Canada
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Note à l'intention des médias :
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11 h 35
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Le premier ministre assistera à une cérémonie au Monument commémoratif de guerre en compagnie de la 31e gouverneure générale du Canada, l'honorable Louise Arbour.
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Notes à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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