OTTAWA, ON, le 19 avril 2026 /CNW/ -

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Région de la capitale nationale (Canada)

11 h 00 Le premier ministre rencontrera la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt.





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Prise d'images pool au début de la rencontre

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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