27 févr, 2026, 13:12 ET
OTTAWA, ON, le 27 févr. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Mumbai (Inde)
9 h 45
Le premier ministre visitera une exposition culturelle locale.
Note à l'intention des médias :
14 h 15
Le premier ministre participera à une exposition sur l'innovation et rencontrera des chercheurs universitaires.
Note à l'intention des médias :
19 h 00
Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une discussion animée dans le cadre du Forum Canada-Inde sur la croissance et l'investissement.
Note à l'intention des médias :
