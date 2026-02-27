Le samedi 28 février 2026 English

Mumbai (Inde)


9 h 45

Le premier ministre visitera une exposition culturelle locale.



14 h 15

Le premier ministre participera à une exposition sur l'innovation et rencontrera des chercheurs universitaires.



19 h 00

Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une discussion animée dans le cadre du Forum Canada-Inde sur la croissance et l'investissement.



