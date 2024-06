Le loyer étudiant moyen a augmenté de 20% en trois ans à Québec

QUÉBEC, le 1er juin 2024 /CNW/ - De passage à l'université Laval à l'occasion d'une journée de formation sur le logement rassemblant des associations étudiantes de partout au Québec, l'UTILE dévoile aujourd'hui l'enquête ÉCLAIR Québec, un sondage mené auprès de plus de 2500 étudiant•es de la Ville de Québec qui révèle que le loyer moyen payé par la population étudiante a augmenté de 20% entre 2021 et 2023.

En 2021, un ménage étudiant à Québec payait en moyenne 875$ pour un logement de deux chambres. À l'hiver 2024, ce montant a désormais franchi la barre des 1000$ pour s'établir à 1053$. L'enquête de l'UTILE révèle par ailleurs que 61% des étudiant•es locataires de niveaux collégial et universitaire ont un revenu annuel inférieur ou égal à 20 000$ par année.

La directrice des affaires publiques de l'UTILE, Élise Tanguay, s'inquiète de cette augmentation rapide des coûts liés à d'habitation pour la population étudiante. « La population étudiante a des revenus limités, qui n'augmentent pas au même rythme que les loyers. Cela signifie que de plus en plus de jeunes doivent modifier leur projet d'étude, voire y renoncer, parce qu'ils et elles n'arrivent pas à se loger convenablement à proximité de l'institution d'enseignement de leur choix, souligne Mme Tanguay.

« La Ville de Québec travaille avec différents partenaires dont fait partie l'Utile pour favoriser l'accès au logement à Québec. Nous déployons une stratégie axée sur différents éléments afin d'accélérer la construction de logements de tous types incluant du logement pour les étudiants.» indique quant à elle Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale du district Louis-XIV et responsable du Logement au conseil exécutif de la Ville de Québec. Mme Boucher était présente samedi matin pour discuter avec les membres des associations étudiantes du rôle des municipalités dans le résolution de la crise du logement

Afin de répondre à l'importante demande résidentielle de la population étudiante de la Ville de Québec, l'UTILE prône l'augmentation de l'offre de logements à but non lucratif adaptés aux besoins spécifiques de cette population dans les quartiers avoisinants les institutions d'enseignement. L'UTILE a par ailleurs annoncé récemment avoir fait l'acquisition du site de l'ancienne clinique Jeffery Hale, sur le chemin Sainte-Foy, dans le but d'y construire prochainement un immeuble de 234 appartements abordables pour la population étudiante.

L'UTILE opère aussi depuis la rentrée 2023 l'Ardoise, un immeuble de 204 appartements étudiants face au campus de l'Université Laval.

Le rapport ÉCLAIR Québec est disponible sur le site de l'UTILE : https://www.utile.org/nouvelles/le-loyer-etudiant-moyen-a-augmente-de-20-en-trois-ans-a-quebec

L'UTILE est un propriétaire à but non lucratif qui développe, construit et opère des appartements étudiants à but non lucratif. Le parc immobilier de l'UTILE compte actuellement près de 600 logements dans trois villes étudiantes et travaille au développement de dix autres projets à travers la province.

