Le fabricant et distributeur canadien de produits professionnels médicaux déploie Tecsys Elite™ Distribution ERP pour soutenir la croissance et l'efficacité, et optimiser les fonctions opérationnelles internes clés.

MONTRÉAL, Le 20 septembre 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), éditeur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement chef de file de l'industrie, a le plaisir d'annoncer que A.M.G. Medical Inc. (AMG), un important fabricant et distributeur canadien de produits de soins à domicile et de produits professionnels médicaux, a lancé son parcours de transformation numérique de bout en bout en mettant en œuvre la solution ERP infonuagique (progiciel de gestion intégré) Elite™ Distribution de Tecsys, ainsi que Elite™ WMS, la robuste solution de gestion d'entrepôt de Tecsys. Le système Tecsys, harmonieusement intégré, conçu spécifiquement pour les organisations axées sur la distribution, fournit au siège social et au centre de distribution d'A.M.G. Medical une plateforme adaptative, évolutive et riche en fonctions qui prend en charge la complexité critique de l'entreprise et stimule les performances financières.

A.M.G. Medical recherchait une solution infonuagique ERP moderne qui permettrait à l'entreprise de distribution de renforcer la capacité d'innovation et l'agilité de sa chaîne d'approvisionnement tout en restant conforme aux exigences commerciales. Pour assurer la réussite d'A.M.G. Medical, la direction a donné la priorité à un système qui gère le changement, favorise la croissance et informe sur les décisions d'investissement clés tout en contrôlant la complexité grâce à la prise en charge de rapports financiers complexes.

« Nous savions que nous devions revitaliser nos systèmes vieillissants, et nous avons déterminé que notre ERP, en tant que centre névralgique numérique de notre organisation, serait l'épicentre de cette transformation », explique Janick Coulombe, vice-présidente des finances et de l'administration chez A.M.G. Medical. « En tant que fournisseur d'ERP axé sur la distribution, Tecsys offre un avantage stratégique par rapport aux ERP géants à taille unique, qui sont axés sur la forme et la fonction dont nous avons besoin en tant qu'organisation de distribution. La solution Tecsys nous permet d'assurer la transparence des données et la gestion financière de nos opérations, tout en améliorant notre agilité et notre productivité. Nous disposons désormais d'un flux de données plus fiable vers notre nouveau data mart pour améliorer les rapports et les analyses. »

Apprenez-en plus sur la mise en œuvre de l'ERP de distribution Tecsys Elite™ chez A.M.G. Medical dans cet entretien avec Janick Coulombe : www.tecsys.com/amgmedical [entrevue en anglais seulement].

Elite™ Distribution ERP prend en charge la complexité supplémentaire au niveau de la distribution qui découle d'un marché de la chaîne d'approvisionnement convergent. Avec le logiciel de Tecsys en place, A.M.G. Medical a une visibilité sur chaque facette de ses opérations, ce qui permet à l'organisation de prendre de meilleures décisions, de répondre plus rapidement aux demandes des clients et de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Sa plateforme évolutive s'adapte au flux constant des opérations et des demandes des clients.

Les ERP doivent être mesurés en fonction de leur valeur et de leurs fonctionnalités pertinentes, notamment dans le contexte du principal secteur d'activité d'une organisation. Avec Elite™ Distribution ERP, A.M.G. Medical va pouvoir :

Améliorer la performance financière. A.M.G. Medical a accès à des informations fondées sur des preuves qui aident à guider les décisions d'investissement clés tout en contrôlant la complexité des rapports financiers.

Accélérer le passage de la commande à l'encaissement. A.M.G. Medical rationalise le traitement des commandes avec fluidité par le biais de plusieurs canaux et de plusieurs processus tout au long du cycle de la relation client, de la commande aux retours et à l'encaissement efficace.

Améliorer la précision des prévisions. Avec Elite™ Distribution ERP, les planificateurs de la demande d'A.M.G. Medical ont accès à des données historiques complètes et détaillées sur la demande à n'importe quel niveau d'agrégation, jusqu'à la transaction d'origine. Grâce à de puissants outils de génération de rapports et à des filtres de données personnalisables, les planificateurs peuvent repérer et étudier les tendances et les pics, ce qui leur permet de dénicher des opportunités cachées et d'améliorer la précision.

Gérer le processus « de l'achat au paiement ». La planification et l'automatisation du processus d'achat permettent de rationaliser les flux de travail d'A.M.G. Medical tout en réalisant des gains d'efficacité, des économies et une meilleure visibilité des finances et des achats.

Obtenir une visibilité totale. La source unique de vérité intégrée d'A.M.G. Medical offre une visibilité opérationnelle complète et multiplateforme. Elle permet d'obtenir des données plus fiables, de meilleurs rapports et les moyens d'améliorer les processus opérationnels de manière continue.

« Notre métier consiste à transformer les obstacles créés par la complexité de la chaîne d'approvisionnement en opportunités, et nous sommes ravis d'avoir aidé A.M.G. Medical dans cette démarche grâce à la mise en œuvre de son ERP Elite™ Distribution » déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Pour que les organisations axées sur la distribution soient compétitives, elles doivent transformer les exigences rigoureuses de la chaîne d'approvisionnement en un avantage concurrentiel. Les systèmes ERP monolithiques ne sont pas conçus pour le niveau de volatilité et de changements qu'on trouve dans l'exécution de la chaîne d'approvisionnement. En plaçant la fonctionnalité de distribution au premier plan de notre solution, nous donnons à des clients comme A.M.G. Medical la fonctionnalité dont ils ont besoin pour tirer parti d'une plateforme numérique pour la santé et la croissance de l'entreprise. »

À propos de A.M.G. Medical

A.M.G. Medical Inc. manufacture et distribue des produits de soins de santé à domicile et des produits médicaux professionnels. Nos marques principales comprennent Dex4 pour les soins du diabète, MedPro Defense pour le contrôle des infections, ProActive pour la gestion de la douleur, et Physio Logic, les appareils de surveillance de la santé. Comptant plus de 2 500 produits en stock qui permettent aux gens de vivre et de se sentir mieux, les gammes complètes de produits AMG adhèrent aux normes de calibre international pour offrir une qualité supérieure, un faible coût et une réponse rapide. AMG a été fondée en 1972 et a établi son siège social à Montréal, au Canada. Ses bureaux corporatifs jouxtent une installation de fabrication et de distribution de 60 000 pieds carrés. AMG est une entreprise certifiée ISO/MDSAP enregistrée auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de la Direction générale de la protection de la santé (DGPS) de Santé Canada.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com

