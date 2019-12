Le logement communautaire et social : on en a besoin maintenant!

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), en partenariat avec la Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH), le Front populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH) et le Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC), lancent une campagne de publicité afin de conscientiser la population sur l'importance de l'habitation communautaire et sociale pour répondre aux besoins criants en logements partout au Québec.

« Au Québec, 196 000 ménages locataires consacrent plus de la moitié de leur revenu pour se loger, au détriment d'autres besoins essentiels comme manger, se vêtir et assurer la santé et l'éducation des enfants! Cette situation est inacceptable », avance Éric Cimon, directeur général de l'AGRTQ.

Grâce à la collaboration de Lisa Leblanc, la campagne de publicité reprend l'air de la chanson populaire « Aujourd'hui ma vie c'est d'la marde » qui devient « Aujourd'hui, mon toit c'est d'la marde » afin de démontrer les situations problématiques que vivent trop de ménages québécois.

« Il est important de sensibiliser la population à la réalité difficile de nombreux ménages québécois et c'est le but de cette campagne. Nous souhaitons la réalisation de davantage de logements communautaires et sociaux car c'est un outil de développement humain qui permet aux résidents de se projeter dans l'avenir, d'avoir des projets et de ne pas juste survivre », explique Alain Marcoux, président de l'AGRTQ.

Les partenaires du réseau de l'habitation communautaire et sociale espèrent que cette campagne serve d'outil supplémentaire pour les citoyen.ne.s afin qu'ils se mobilisent autour de ce chantier collectif qu'est le logement. Les problèmes sont urgents autant en région que dans les grandes villes et ils doivent être réglés.

Rappelons que l'habitation communautaire donne la possibilité aux communautés, partout au Québec, de se regrouper et de développer collectivement des logements dédiés aux populations les plus vulnérables. Les résident.e.s prennent part à la gestion de leur habitat, ils agissent sur leurs conditions de logements et s'impliquent activement dans leur propre milieu de vie. L'habitation communautaire est une solution à la lutte contre la pauvreté, aux problèmes de santé, au développement des jeunes enfants, et au bien-être des aînés.

Pour toute information et accéder à la campagne, rendez-vous sur onenabesoin.quebec et sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn de l'AGRTQ.

