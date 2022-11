Le lobbying fédéral d'Unifor demande des politiques centrées sur les travailleuses et travailleurs et des mesures pour l'accessibilité financière

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - La présidente nationale d'Unifor, Lana Payne, a demandé que des mesures urgentes soient prises pour résoudre la crise de l'accessibilité financière et que des politiques soient adoptées pour soutenir les travailleuses et travailleurs et leurs familles, alors qu'elle présentait les priorités du syndicat pour le budget fédéral 2023, au début de la semaine de lobbying du syndicat.

Len Poirier, Lana Payne, Matthew Green et Daniel Cloutier (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Mme Payne s'est exprimée lors d'une conférence de presse aux côtés de Len Poirier, secrétaire-trésorier national d'Unifor, Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor et Matthew Green, député NPD de Hamilton-Centre.

« Il s'agit d'une période difficile pour les travailleuses et travailleurs, qui doivent faire face à l'incertitude économique et aux répercussions continues de la pandémie. Une crise de l'accessibilité financière, des chaînes d'approvisionnement brisées, une inflation élevée, des taux d'intérêt en hausse et des services publics, y compris les soins de santé, sous pression placent les travailleuses et travailleurs et leurs familles dans un scénario de crise, a déclaré Mme Payne. Ce dont nous avons besoin en réponse à ce moment unique, c'est d'un gouvernement fédéral qui met en œuvre des politiques centrées sur les travailleuses et travailleurs et un réinvestissement dans des services publics solides et des mesures de soutien au marché du travail. »

Mme Payne a commenté la réponse actuelle des représentantes et représentants du gouvernement et les décisions du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, ainsi que ses récents commentaires appelant à un « rééquilibrage du marché du travail ».

« Plutôt que d'élaborer une réponse adaptée visant à ralentir les profits, à mettre un terme aux bénéfices excessifs, à corriger les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et à aider les travailleuses et travailleurs à suivre le rythme, les politiciennes et politiciens ont décidé de rejeter la faute sur les travailleuses et travailleurs - y compris le gouverneur de la Banque du Canada qui a déclaré la guerre des classes dans notre pays », a déclaré Mme Payne.

Dans la liste des recommandations présentées dans le mémoire du syndicat sur le budget 2023, les dirigeantes et dirigeants d'Unifor insisteront auprès des députés et des décideurs fédéraux sur les quatre points ci-après, pour lesquels le gouvernement doit prendre des mesures immédiates :

remédier à la crise de l'accessibilité financière au Canada

réaliser une réforme permanente de l'assurance-emploi

adopter une loi anti-briseurs de grève rigoureuse, et

mettre en œuvre une transition juste.

« Les travailleuses et travailleurs méritent des politiques économiques qui répondent à leurs besoins. Si une récession se profile à l'horizon, le gouvernement doit agir rapidement pour protéger les travailleuses et travailleurs », a poursuivi Mme Payne.

Du 14 au 18 novembre 2022, les membres du syndicat, y compris les dirigeantes et dirigeants nationaux et régionaux, ainsi que les membres du Conseil exécutif national, rencontreront plus de 110 membres du Parlement, des ministres et des représentantes et représentants du gouvernement.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

