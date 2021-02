Le Livre bleu de BMO combine le savoir-faire des économistes de BMO et l'information sur les conditions du marché fournie par ses banquiers

La production économique devrait atteindre les niveaux pré-COVID-19 d'ici la fin de l'année

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Alors que l'économie canadienne s'est heurtée aux difficultés des confinements de la deuxième vague de COVID-19 au début de 2021, elle devrait rebondir compte tenu des mesures de relance monétaire et budgétaire combinées à une vague de demande refoulée, selon le tout nouveau Livre bleu de BMO.

Publié par les Études économiques et les Services bancaires aux grandes entreprises au Canada de BMO, le Livre bleu de BMO combine le savoir-faire des économistes de la Banque avec celui de ses conseillers des Services bancaires aux entreprises. Le Livre bleu de BMO présente un rapport économique pour le Canada dans son ensemble et pour chaque province. Cette édition dévoile également les perspectives de six secteurs d'activité clés : la technologie et l'innovation, l'agriculture, le financement immobilier, les résidences pour personnes âgées, l'hôtellerie et le transport.

Le Livre bleu de BMO indique que l'économie canadienne devrait rebondir d'un solide 5,0 % cette année, mais les gains réels surviendront après une accalmie au premier trimestre. « La croissance de cette année inversera dans une large mesure la baisse de 5,4 % observée en 2020, ramenant la production à peu près au niveau d'avant la COVID-19 d'ici la fin de cette année », a déclaré Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier.

« En tant que Banque des entreprises, nous nous sommes engagés à soutenir nos clients en ces temps difficiles et à les aider à se positionner pour une croissance soutenue. Le Livre bleu de BMO cadre dans nos efforts visant à fournir du contenu et des ressources spécialisés pour aider nos entreprises clientes à traverser la pandémie de COVID-19 », a poursuivi Nadim Hirji, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier.

« Grâce à cette ressource, nos clients peuvent obtenir de l'information sur la reprise dans certains des secteurs les plus importants de l'économie canadienne. Nous continuerons de rechercher des occasions de soutenir nos clients pour répondre à leurs besoins et leur fournir des occasions de transitionner vers la reprise et faciliter leur croissance à long terme », a précisé Christine Cooper, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier.

Survol des prévisions provinciales selon le Livre bleu de BMO

Ouest canadien

La Colombie-Britannique devrait dominer le pays au chapitre de la croissance du PIB réel cette année, avec un rebond de 5,7 % attendu. Cette reprise ferme découle en partie du fait que la province n'a pas eu à mettre en place de mesures rigoureuses pour commencer l'année.

L' Alberta est toujours aux prises avec diverses mesures, mais celles-ci devraient être abolies et le contexte des cours du pétrole meilleur que prévu est encourageant. Le PIB réel devrait rebondir de 5,1 %, alors que la confiance des entreprises s'est améliorée plus que partout ailleurs au Canada au cours des derniers mois.

Prairies

La Saskatchewan devrait bénéficier d'un contexte amélioré des prix de l'énergie, enregistrant un taux de croissance de 4,4 %.

devrait bénéficier d'un contexte amélioré des prix de l'énergie, enregistrant un taux de croissance de 4,4 %. Le Manitoba est traditionnellement l'économie la plus stable du paysage provincial, sa base industrielle diversifiée lui procurant un coussin. Bien que la province ait connu un rendement inférieur compte tenu des tendances difficiles des cas de COVID-19 qui imposent des mesures de confinement plus strictes, l'économie devrait quand même croître de 4,6 % cette année.

Centre du Canada

Avec la plus grande agglomération urbaine au pays, l' Ontario a lutté plus que la plupart des provinces avec la forme de sa courbe de COVID-19, des confinements de première vague plus longs et maintenant des restrictions de deuxième vague dans la plupart des régions. Les performances torrides des secteurs du logement et des dépenses de consommation devraient amortir le coup, même si les petites entreprises indépendantes touchées continuent d'être en difficulté et limitent le rebond à 5,0 %. À mesure que la vaccination se généralisera plus tard dans l'année, on peut s'attendre à ce que l' Ontario mène la reprise.

plus grande agglomération urbaine au pays, l' a lutté plus que la plupart des provinces avec la forme de sa courbe de COVID-19, des confinements de première vague plus longs et maintenant des restrictions de deuxième vague dans la plupart des régions. Les performances torrides des secteurs du logement et des dépenses de consommation devraient amortir le coup, même si les petites entreprises indépendantes touchées continuent d'être en difficulté et limitent le rebond à 5,0 %. À mesure que la vaccination se généralisera plus tard dans l'année, on peut s'attendre à ce que l' mène la reprise. Le Québec a lutté âprement avec les cas de COVID-19 qui ont exigé l'imposition de confinements stricts l'an dernier, lesquels étaient toujours en vigueur en février. En conséquence, la province continuera sans doute à fonctionner au ralenti avec une croissance de 4,8 % cette année, mais elle devrait revenir plus forte au second semestre.

Atlantique

Les provinces atlantiques se sont très bien comportées sur le front de la COVID-19 sur une base relative, mais une grande partie de l'économie régionale est néanmoins touchée. La « bulle atlantique » a été un succès du point de vue des soins de santé, mais a nui à l'activité dans un certain nombre de secteurs (tels que les voyages et le tourisme) qui dépendent des flux provenant d'autres régions. À plus long terme, un boom démographique avait stimulé une croissance économique supérieure au potentiel dans la région avant la pandémie, mais il reste à voir quand ces flux reprendront.

Le Livre bleu de BMO est disponible sur demande.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224; Internet : www.bmo.com; Twitter : @BMOMedia

Liens connexes

www.bmo.com