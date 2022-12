QUÉBEC, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon, a procédé, aujourd'hui, à la remise de la Médaille Premiers Peuples - Premières Nations.

LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC PROCÈDE À LA REMISE DE LA MÉDAILLE PREMIERS PEUPLES – PREMIÈRES NATIONS (Groupe CNW/Cabinet du lieutenant-gouverneur)

Cette distinction, une initiative du lieutenant-gouverneur du Québec, vise à reconnaitre la contribution exceptionnelle de membres des Premières Nations et de la Nation inuite. En outre, cette reconnaissance met en lumière le parcours de personnes remarquables qui, par leurs réalisations, leurs implications et leurs engagements, contribuent au rayonnement de leur communauté, de leur Nation ou des Premiers Peuples à l'échelle du Québec ou du Canada ou encore à l'international.

« Cette attribution reconnait l'implication sociale, l'engagement, le soutien et l'aide à autrui, une véritable mission que se donnent des personnes dédiées au mieux-être de leur collectivité, et souligne aussi la gratitude que leur portent leurs concitoyennes et concitoyens pour leur exemplarité », a indiqué le lieutenant-gouverneur du Québec.

Les récipiendaires sont reconnus comme des personnes porteuses de changement quant aux défis sociaux, culturels, communautaires et économiques des Premiers Peuples :

Madame Mary Coon (Nation Atikamekw)

(Nation Atikamekw) Monsieur John Satekaienton Diabo (Nation Mohawk)

Madame Lucie Landry (Nation Abénaquise)

(Nation Abénaquise) Madame Violet Pachanos (Nation Crie)

(Nation Crie) Monsieur Pierre Picard (Nation Huronne-Wendate)

(Nation Huronne-Wendate) Madame Odette Rioux (Nation Malécite)

(Nation Malécite) Madame Thérèse Thelesh Bégin (Nation Innue)

Madame Fanny Wylde (Nation Algonquine)

SOURCE Cabinet du lieutenant-gouverneur

Renseignements: SOURCE : Antoine Beaulieu, Conseiller aux évènements, Cabinet du lieutenant-gouverneur, 418 643-5385, poste 5003, [email protected], www.lieutenant-gouverneur.qc.ca