QUÉBEC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - L'Honorable Manon Jeannotte, Lieutenante- gouverneure du Québec, a eu l'honneur de présider la première cérémonie citoyenne de remise de la Médaille du couronnement du roi Charles III à une dizaine de personnalités du Québec. Cet événement, qui s'est tenu aujourd'hui dans la ville de Québec, visait notamment à reconnaître les héroïnes et héros de l'ombre, dont les contributions ont eu un impact significatif sur leur communauté, la province et, dans certains cas, au niveau national et international.

De gauche à droite : Nadia Robertson, Maryse Picard, Ian Picard, Jacques Bourgault, l’Honorable Manon Jeannotte, Inspecteur-Chef Robert Côté, Claudine Roy, Bruno Marchand, André Lévesque, Marc Tassé (Groupe CNW/Cabinet du lieutenant-gouverneur)

« Ces personnalités que nous honorons aujourd'hui ont contribué à façonner notre société par leurs valeurs, leur travail et leur engagement, a déclaré l'Honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec. La Médaille du couronnement du roi Charles III est un symbole de reconnaissance de leurs efforts, et c'est pour moi un honneur de leur remettre cette distinction aujourd'hui. Leurs actions inspirent non seulement la Nation Québecoise, mais également le pays tout entier. »

« Aider les autres est au cœur de mon implication depuis plusieurs années. J'ai toujours eu cette vision que, si une communauté resserre ses liens, on ne peut plus laisser passer personne entre les mailles de notre filet social, a commenté M. Bruno Marchand. Tout au long de ma carrière, j'ai valorisé l'approche du « chaque geste compte » pour qu'ensemble, on bâtisse un monde meilleur. Même si, aujourd'hui, mes implications diffèrent, je crois encore fondamentalement que la force d'un groupe est ce qui nous portera plus loin. C'est un honneur pour moi d'être aux côtés de gens qui placent le bien collectif de notre société avant tout pour recevoir cette médaille. »

La Médaille du couronnement du roi Charles III

La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative spéciale, conçue pour honorer principalement des Canadiennes et Canadiens qui ont contribué de manière significative à leur communauté ou à l'étranger. Elle célèbre leurs réalisations, leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.

La Médaille du couronnement du roi Charles III marque une occasion historique, étant la première médaille commémorative canadienne décernée lors d'un couronnement depuis celui de la reine Élisabeth II.

Le gouvernement du Canada décernera 30 000 médailles à travers le pays pour reconnaître les contributions importantes de citoyennes et de citoyens dans divers domaines.

La remise de la Médaille du couronnement du roi Charles III au Québec s'inscrit dans le cadre des événements visant à célébrer ceux qui contribuent, dans l'ombre notamment, à l'avancement du Canada sur les plans local, national et international.

Détails de la médaille

La médaille porte l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III et son monogramme royal, et est attachée à un ruban bleu foncé, rouge vif et blanc. Ce ruban est identique à celui utilisé pour la Médaille du couronnement au Royaume-Uni. L'Autorité héraldique du Canada en a conçu le design, approuvé par Sa Majesté.

