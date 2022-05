Cette distinction, une initiative du lieutenant-gouverneur du Québec, vise à reconnaitre la contribution exceptionnelle de membres des Premières Nations et de la Nation inuite. En outre, cette reconnaissance met en lumière le parcours de personnes remarquables qui, par leurs réalisations, leur implication et leur engagement, contribuent au rayonnement de leur communauté, de leur nation ou des Premiers Peuples à l'échelle du Québec ou du Canada ou encore à l'international.

« Cette attribution reconnait l'implication sociale, l'engagement, le soutien et l'aide à autrui, une véritable mission que se donnent des personnes dédiées au mieux-être de leur collectivité, et souligne aussi la gratitude que leur portent leurs concitoyennes et concitoyens pour leur exemplarité. Il s'agit d'une marque de reconnaissance et, souhaitons-le, du début d'une tradition », a indiqué le lieutenant-gouverneur du Québec.

Les récipiendaires sont reconnus comme des personnes porteuses de changement quant aux défis sociaux, culturels, communautaires et économiques des Premiers Peuples.

Aujourd'hui ont été décorés :

Madame Lise Bastien

Nation huronne-wendate / Huron-Wendat Nation

Monsieur Denys Bernard

Nation abénaquise / Abenaki Nation

Monsieur Daniel Brière

Nation malécite / Maliseet Nation

Madame Pénélope Guay

Nation innue / Innu Nation

Docteure Ojistoh Horn

Nation mohawk / Mohawk Nation

Monsieur Robert Kanatewat

Nation crie / Cree Nation

Monsieur Oscar Kistabish

Nation algonquine / Algonquin Nation

Madame Loretta Robinson

Nation naskapie/ Naskapi Nation

« Nous devons féliciter ces personnes au parcours remarquable, qui nous remplissent de fierté. Nous devons également remercier chacune des nations de leur contribution à l'édification de notre société et soutenir leurs efforts constants pour le maintien, au sein de leurs communautés respectives, des valeurs qui expliquent à la fois leur passé et leur devenir », a conclu l'honorable J. Michel Doyon.

