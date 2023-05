Vous rêvez d'explorer le passé? 450 000 km² d'histoires vous attendent dans les sites administrés par Parcs Canada d'un océan à l'autre!

LONGVIEW, AB, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre.

Le lieu historique national du Ranch-Bar U est ouvert pour la saison 2023! Nous vous invitons dans les contreforts de l'Alberta pour vivre une expérience immersive au seul lieu historique national qui célèbre l'élevage au Canada. Le site sera ouvert de 10 h à 17 h tous les jours, du 15 mai au 30 septembre.

Lieu historique national du Ranch-Bar U, Longview (Alberta). Source : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Les lieux historiques nationaux reflètent le patrimoine riche et varié du Canada et offrent aux Canadiens et aux Canadiennes l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Au lieu historique national du Ranch-Bar U, les visiteurs peuvent en apprendre sur l'histoire de l'élevage du bétail au Canada. Planifiez votre visite aujourd'hui et écoutez les récits des événements qui ont façonné le passé, le présent et l'avenir du Canada.

Qu'est-ce qui se passe au ranch Bar U?

Restauration

La restauration de bâtiments historiques tout en conservant leur essence est un projet continu du personnel du patrimoine bâti de Parcs Canada. Les visiteurs sont invités à parler aux membres de l'équipe de restauration du ranch Bar U qui travaille sur la cabane Alwood, la cuisine et l'atelier du forgeron, ainsi que sur d'autres bâtiments historiques cette année.

Promenades en chariot

Toujours une activité favorite des visiteurs, qui peuvent découvrir l'histoire du ranch tout en se promenant dans un chariot tiré par des chevaux de trait, de majestueux percherons. Les promenades en chariot organisées par Parcs Canada sont gratuites et sont une façon authentique de voir les lieux. Elles sont accessibles à tous et sont offertes plusieurs fois par jour. Renseignez-vous au centre d'accueil.

Promenades dans la nature

Le ranch Bar U propose divers belvédères et sentiers. Le ruisseau Pekisko serpente à travers le site. Profitez de la tranquillité des lieux, observez les oiseaux chanteurs et trouvez des endroits exceptionnels pour pique-niquer.

Remarque : La partie est du sentier du ruisseau Pekisko sera fermée pour la saison. Veuillez respecter tous les avis affichés.

Tipi des Stoney Nakoda

Le ranch Bar U souhaite de nouveau la bienvenue aux membres de la Première Nation de Bearspaw. Nous invitons les visiteurs à visiter le campement dans le pré au bord du ruisseau Pekisko afin d'en apprendre plus sur la culture et les perspectives autochtones. Découvrez la relation historique entre les ranchs des contreforts et les peuples autochtones de la région.

Centre d'accueil

Parcs Canada est en train de réinventer le centre d'accueil du ranch Bar U. Le personnel travaille avec des historiens et des groupes autochtones pour créer de nouvelles expositions et du nouveau matériel d'interprétation. Le nouveau centre d'accueil comprend des artefacts jamais présentés auparavant, de nouvelles sections où s'asseoir, une aire de jeux pour les enfants et du café gratuit.

Remarque : Le café du ranch Bar U a été annulé. Toutefois, la boutique de souvenirs vend des collations et des boissons. Les visiteurs sont invités à apporter leur propre nourriture et à pique-niquer.

Calendrier

• Journée nationale des peuples autochtones 21 juin • Fête du Canada 1er juillet • Journées des lieux patrimoniaux 8 au 31 juillet • Journée portes ouvertes des fermes en Alberta 19 août • Rodéo d'antan 20 août • Compétition de chevaux de trait 17 septembre

Les Journées des lieux patrimoniaux offrent une occasion de découvrir les nombreuses et diverses destinations historiques du Canada et leur rôle essentiel dans leur collectivité. Cette année, les Journées des lieux patrimoniaux commencent le 8 juillet. Voyagez dans le temps et découvrez les grandes histoires du passé. Des centaines de lieux patrimoniaux fascinants, dont le lieu historique national du Ranch-Bar U, attendent d'être découverts.

Visitez le site Web du Ranch-Bar U pour obtenir plus d'information au sujet des événements spéciaux.

Citations

« À l'approche de l'été, j'encourage tout le monde à renouer avec la nature et la culture et à créer des souvenirs impérissables au lieu historique national du Ranch-Bar U. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir, là où les Canadiens, les Canadiennes et les visiteurs au Canada peuvent explorer la nature et en apprendre davantage sur l'histoire du Canada. Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada a de quoi plaire à tous. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La saison touristique qui arrive à grands pas dans les endroits gérés par Parcs Canada est toujours une période emballante de l'année. L'équipe de Parcs Canada travaille très fort pour offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité et enrichissantes partout au pays. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent au lieu historique national du Ranch-Bar U pour créer des souvenirs inoubliables! »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Faits en bref

Situé dans les contreforts vallonnés des Rocheuses le long de la célèbre « Cowboy Trail » en Alberta , le ranch Bar U est le seul lieu historique national qui célèbre l'histoire et l'importance de l'élevage au Canada .

, le ranch Bar U est le seul lieu historique national qui célèbre l'histoire et l'importance de l'élevage au . Le ranch Bar U est un ranch en exploitation. Il compte de nombreux bâtiments et structures historiques qui illustrent diverses étapes du développement de l'élevage entre 1882 et 1950, ainsi qu'un riche paysage culturel.

En 2023, le ranch abrite sept percherons, qui sont des chevaux de trait : Smoke, Smudge, Daisy, Dolly, Pocca, Terra et Hawkeye. Ils se partagent la tâche tout au long de la saison en tirant les visiteurs à bord d'un chariot et du matériel agricole historique durant des démonstrations.

Parcs Canada a lancé une série de balados intitulée ReTrouver. Les cinq premiers épisodes racontent les histoires captivantes de divers lieux historiques nationaux du pays. Plongez dans le riche patrimoine naturel et culturel du Canada et découvrez des trésors précieux.

et découvrez des trésors précieux. Les endroits gérés par Parcs Canada sont une source de fierté pour toute la population canadienne. Le gouvernement du Canada est heureux de continuer à offrir l'entrée gratuite à ces lieux pour les jeunes de 17 ans et moins.

est heureux de continuer à offrir l'entrée gratuite à ces lieux pour les jeunes de 17 ans et moins. En l'honneur de la diversité, Parcs Canada offre l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens pendant un an à l'aide de l'appli Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Matt Nodge, Agent, partenariats, engagement et communications, Parcs Canada, unité de gestion des Lacs-Waterton, 403-632-5039, [email protected]