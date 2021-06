Le 25 juin, Parcs Canada a entièrement réouvert les terrains du lieu historique national du Fort-Wellington et a donc pu accueillir à nouveau des visiteurs pour la saison 2021. Au cours des trois dernières années, l'Agence a dû fermer certains secteurs du fort pour pouvoir entreprendre des travaux de réfection des fortifications extérieures, lesquels représentent 2,6 millions de dollars. Les travaux d'amélioration et de reconstruction visant la fraise (clôture horizontale à piquets), les palissades, le mur de soutènement et la porte d'entrée ont été réalisés à l'aide d'une conception intelligente. Ces travaux ont été effectués pour prolonger la durée de vie des éléments en bois de façon à être fidèles au caractère patrimonial du fort, à ne pas endommager les ressources culturelles souterraines et à être économiquement viables pour assurer la mise en valeur du lieu historique à long terme.

Dans sa forme actuelle, le fort Wellington est représentatif de la période des années 1840. À cet égard, son aspect est essentiel à l'intégrité et à l'authenticité de l'histoire du fort. Les éléments en bois des fortifications, dont la fraise, sont une composante importante de la mise en valeur et de l'interprétation du fort. Grâce aux techniques et aux matériaux modernes, il est possible de représenter fidèlement les fortifications tout en assurant leur caractère durable et en faisant rayonner la riche histoire du Canada pour des générations à venir.

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures de sécurité publique de l'Ontario en place, seuls les espaces verts extérieurs du fort sont ouverts au public à l'heure actuelle. La santé et la sécurité des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance pour Parcs Canada. Avant votre visite, il y a quelques points à retenir :

Planifiez. Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. N'oubliez pas de consulter le site Web avant votre voyage.

Respectez les restrictions de voyage et les conseils des experts en santé publique. Nous devons tous contribuer à limiter la propagation de la COVID-19 et à assurer la sécurité de chacun. Il est important de toujours respecter les restrictions de voyage, même lors de la visite de lieux historiques nationaux, de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation.

Faites des choix prudents. Choisissez des activités qui correspondent à votre niveau d'expérience afin d'éviter de vous blesser ou de vous perdre et de contribuer à réduire au minimum les demandes imposées aux équipes d'intervention d'urgence, de recherche et sauvetage ainsi qu'au système de soins de santé.

Soyez au fait des travaux routiers. La Ville de Prescott a entrepris des travaux de voirie sur les routes adjacentes au LHN du Fort-Wellington. Pour se rendre au fort, les visiteurs doivent emprunter la rue King Est, puis virer vers le nord sur la rue Vankoughnet. Il est possible que les panneaux de signalisation indiquent que cette rue est réservée à la circulation locale seulement, ce qui inclut l'accès au fort.

De plus amples renseignements et des conseils pour assurer une visite sécuritaire et agréable sont présentés sur le site Web de Parcs Canada à : https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info/covid-19-visite-visit.

« Au cours de la dernière année, tant de Canadiennes et de Canadiens ont profité des bienfaits pour la santé et le mieux-être que procure le temps passé à l'extérieur et dans la nature. J'ai moi aussi saisi toutes les occasions d'être à l'extérieur. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation offrent à la population canadienne d'innombrables possibilités de se rapprocher en toute sécurité de la nature et de l'histoire, tout en suivant les directives des autorités de santé publique pour limiter la propagation de la COVID-19. La saison touristique de 2021 au lieu historique du Fort-Wellington offrira un accès accru aux espaces extérieurs, et l'investissement dans l'achèvement des travaux de réfection des fortifications permettra à Parcs Canada de relater le récit de la place exceptionnelle du fort dans l'histoire du Canada pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Le lieu historique national du Fort-Wellington est un petit fort qui a joué un rôle important dans l'établissement du Canada en tant que pays indépendant. Parcs Canada a entrepris une restauration tout à fait particulière et avant-gardiste du fort à l'aide de techniques et de concepts nouveaux. Pour Parcs Canada, la santé et le mieux-être des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance. L'équipe Parcs Canada travaille fort pour offrir une expérience sécuritaire, propre et saine au lieu historique national du Fort-Wellington et tous peuvent jouer un rôle important. Les visiteurs devraient faire tous les efforts possibles pour être prévoyants, pour respecter les restrictions de voyage et les directives des experts de la santé publique, pour faire des choix prudents et pour ne laisser aucune trace de leur passage dans les espaces extérieurs. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que tous vivent une agréable saison 2021 en toute sécurité. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

Les faits en bref

Le lieu historique national du Fort-Wellington a été construit à l'origine par l'armée britannique durant la guerre de 1812. Il s'agissait d'un blockhaus de plain-pied délimité par des remparts de terre.

Durant les années 1830, le fort a été reconstruit au même endroit. C'est à ce moment-là que le blockhaus a fait l'objet d'un agrandissement pour y aménager une structure à trois étages, un poste de garde, une cuisine, des latrines et un quartier des officiers à l'intérieur des remblais.

Parcs Canada a décidé de reconstituer le fort Wellington le plus fidèlement possible afin que son aspect reflète ce qu'il était dans les années 1840, même s'il était un site militaire actif jusqu'à la toute fin de la Première Guerre mondiale.

En 2021, des travaux de voirie sont réalisés dans les rues qui entourent le fort. Le fort demeure ouvert. Pour s'y rendre, les visiteurs peuvent emprunter la rue King Est, puis virer vers le nord sur la rue Vankoughnet.

L'application Parcs Canada simplifie encore plus la planification d'un voyage pour les personnes qui visitent pour la première fois les lieux administrés par Parcs Canada partout au pays. Les visiteurs peuvent désormais trouver un contenu « Initiation au camping » dans l'application et obtenir de l'information sur le matériel de camping adéquat, des conseils et des recettes. Ils peuvent même planifier l'itinéraire complet de leur voyage et créer un aide-mémoire pour le camping.

