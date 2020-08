Aujourd'hui, Andy Filmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, Geoff MacLellan, ministre provincial des entreprises et responsable du tourisme et Jennifer Angel, présidente et directrice générale de Develop Nova Scotia, ont annoncé que pour la première fois depuis des générations, l'île Georges allait être partiellement ouverte aux visiteurs à compter du 8 août 2020.

Cette annonce a été rendue possible grâce à l'achèvement d'un nouveau quai financé conjointement par le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse, par l'entremise de Develop Nova Scotia et de Tourisme Nouvelle-Écosse. Le quai constitue une porte d'entrée vers cette attraction historique et culturelle unique, qui met en valeur le port d'Halifax pour les résidents et les visiteurs.

Le projet d'infrastructure maritime, supervisé par Develop Nova Scotia, pour permettre l'accès à l'île Georges est complété, et certains travaux supplémentaires sont en train d'être achevés sur l'île. Le projet comprend un nouveau quai de 45,7 m x 6 m, et des passerelles conçues pour améliorer l'accès à l'île. Des quais flottants de chaque côté faciliteront l'accès public sécuritaire des bateaux d'excursion, des bateaux-taxis et des embarcations de plaisance à l'avenir, dans le cadre du programme de visite maritime en expansion de Develop Nova Scotia.

L'accès des visiteurs à l'Île-Georges sera assuré par Ambassatours Gray Line, l'entreprise de transport par bateau à qui le contrat a été attribué à la suite d'un processus de marché concurrentiel dirigé par Develop Nova Scotia.

Bien que les services aux visiteurs restent limités pour le moment, la poursuite de la consultation et de la collaboration en cours avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et des partenaires autochtones par Parcs Canada permettra de s'assurer que la nouvelle expérience de visite sera représentative de l'ensemble de l'histoire complexe liée à cette zone névralgique du port d'Halifax.

Cette nouvelle possibilité touristique appuiera les efforts de reprise économique locale pendant la COVID-19 dans la région d'Halifax. En offrant un accès à l'île Georges, Parcs Canada donne aux visiteurs la possibilité de se rapprocher de la riche et complexe histoire du Canada atlantique.

« Depuis des générations, le lieu historique national de l'Île-Georges est resté hors de portée des Haligoniens et des visiteurs. L'année dernière, le gouvernement fédéral, en partenariat avec la province de la Nouvelle-Écosse et les communautés mi'kmaq et acadiennes de la Nouvelle-Écosse, a fait part de son projet d'ouvrir enfin l'Île Georges. Les visiteurs qui pourront aller voir ce joyau dans le port de Halifax plongeront dans l'histoire et l'écologie diversifiées de ce lieu emblématique, tout en profitant d'Halifax d'un tout nouveau point de vue. Malgré certains retards liés à la COVID-19, cette ouverture partielle est une étape historique exaltante. »

Andy Fillmore,

Député d'Halifax et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans l'accès au lieu historique national de l'île Georges au moyen du programme de revitalisation des attraits majeurs touristiques a contribué à ouvrir cette attraction touristique recherchée aux visiteurs et offre une autre bonne raison de visiter le front de mer d'Halifax. Le partenariat avec Ambassatours Gray Line montre comment l'investissement dans l'infrastructure de nos sites touristiques emblématiques peut créer des occasions pour les entreprises locales. »

Geoff MacLellan

Ministre du Commerce, province de la Nouvelle-Écosse

« De voir ce projet se réaliser, permettant maintenant d'offrir un accès sûr à l'île Georges, est emballant. L'amélioration de sites authentiques durables en Nouvelle-Écosse qui offrent des expériences de grande qualité aux résidents et aux visiteurs, contribue à rendre notre province intéressante pour les gens et les investisseurs. Grâce au soutien de nos partenaires et de la communauté, nous pouvons maintenant explorer et découvrir cet important site historique et y vivre une expérience unique dans le port d'Halifax. La stratégie de l'expérience de visite des îles du port que nous pilotons est axée sur les îles Georges et McNabs et comprend une vaste mobilisation. »



Jennifer Angel

Présidente et directrice générale, Develop Nova Scotia

« L'occasion de visiter l'île Georges est très attendue par le public et, compte tenu de la situation actuelle des voyages, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour explorer davantage notre propre cours. Notre capitaine et notre équipage, du Murphy's the Cable Wharf, sont emballés par cette opportunité de travailler avec deux excellents partenaires pour faciliter les visites publiques de l'île. »

Dennis Campbell

PDG, Ambassatours Gray Line

L'investissement total de 3,7 millions de dollars pour l'offre aux visiteurs à l'île Georges comprend 1,6 million de dollars provenant du programme d'investissement pour les infrastructures fédérales de Parcs Canada et un financement de 2,07 millions de dollars d'Infrastructure Canada et de la province de la Nouvelle-Écosse, par l'entremise du fonds de revitalisation des attraits majeurs touristiques administré par Tourisme Nouvelle-Écosse.

Le lieu historique national de l'Île-Georges sera ouvert aux visiteurs de 12 h à 17 h pendant cinq fins de semaine consécutives, des 8 et 9 août 2020 aux 5 et 6 septembre 2020.

Le transport vers l'île sera assuré par Murphy's, et les billets peuvent être achetés en ligne ou à l'arrivée sur le front de mer d' Halifax . De l'information sur l'achat de billets est disponible sur le site de Ambassatours Gray Line/ Murphy's on the Water.

. De l'information sur l'achat de billets est disponible sur le site de Ambassatours Gray Line/ Murphy's on the Water. À leur arrivée sur l'île, les visiteurs emprunteront un sentier en gravier incliné jusqu'au fort Charlotte où des interprètes présenteront l'histoire de l'île et offriront de courtes visites des tunnels par les salles et les couloirs du niveau inférieur de la batterie de tir, soit une partie des moyens de défense déployés lors de la Seconde Guerre mondiale sur l'île.

Les visiteurs et les employés devront porter un masque non médical ou un couvre-visage et suivre les recommandations de santé publique, y compris la distanciation physique et les bonnes mesures d'hygiène.

Les visiteurs sont priés de se préparer en consultant le site Web de Parcs Canada avant leur déplacement.

