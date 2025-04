Le libéral André Morin souligne les 60 ans de la doctrine Gérin-Lajoie

QUÉBEC, le 8 avril 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationale et de francophonie, André A. Morin, souligne aujourd'hui le 60e anniversaire de la doctrine Gérin-Lajoie, un jalon fondamental de l'affirmation internationale du Québec et de son autonomie en matière de relations extérieures.

Le député libéral de l'Acadie rappelle que c'est le 12 avril 1965 que le ministre de l'Éducation de l'époque, M. Paul Gérin-Lajoie, prononce un discours historique devant Corps consulaire de Montréal. Dans ce discours visionnaire, il énonce pour la première fois ce qui deviendra la doctrine Gérin-Lajoie : le principe selon lequel le Québec doit pouvoir exercer à l'international les compétences qui relèvent de sa juridiction au Canada.

Cette doctrine, adoptée en pleine Révolution tranquille, sous le gouvernement libéral de Jean Lesage, a permis au Québec de poser les bases de sa propre diplomatie, en déployant un réseau de représentations à l'étranger et en concluant des ententes bilatérales dans des domaines clés comme l'éducation, la culture, la santé et la francophonie.

Soixante ans plus tard, l'héritage de M. Gérin-Lajoie est toujours bien vivant. Aujourd'hui encore, la doctrine continue de guider l'action internationale du Québec et demeure un symbole fort de sa volonté de défendre ses intérêts, son identité et sa voix sur la scène mondiale. Le Parti libéral du Québec rend hommage à l'un de ses plus grands ministres et réaffirme son attachement profond à cette vision ambitieuse et moderne du rôle du Québec dans le monde.

« Paul Gérin-Lajoie a été un précurseur qui avait une compréhension unique du fédéralisme canadien qui a permis au Québec d'occuper tous ses champs de compétence sur la scène internationale. Avec sa doctrine, il a permis au Québec de faire rayonner, partout dans le monde, sa langue, son économie et sa culture. Le Parti libéral du Québec est le parti qui a toujours été à l'avant-garde et qui a façonné le Québec tel que nous le connaissons aujourd'hui et Paul Gérin-Lajoie y aura contribué d'une façon exceptionnelle. »

-André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

