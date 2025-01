Le libéral André Morin commémore la tragédie de l'attentat de la grande mosquée de Québec

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - En ce 29 janvier, jour du triste 8e anniversaire du terrible attentat de la grande mosquée de Québec, André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, a présenté au Salon rouge de l'Assemblée nationale, une motion rappelant le devoir de mémoire envers les victimes.

La motion du député libéral de l'Acadie, adoptée à l'unanimité, vise à exprimer collectivement notre solidarité envers les femmes et les hommes marqués à jamais par ce tragique événement. Elle invite également le gouvernement du Québec à multiplier les initiatives afin d'enrayer toute forme de racisme au Québec.

Une minute de silence a aussi été observée par l'ensemble des élus présents au Salon rouge afin d'honorer la mémoire des personnes disparues.

« Je me souviens tristement de cette soirée tragique où la terreur frappait le Québec. Le Québec est une nation accueillante qui prône la tolérance et le respect de chacun et de chacune. C'est un Québec sans haine, sans discrimination et sans islamophobie. Je veux saluer les membres de la communauté musulmane de partout au Québec, mais tout particulièrement celles et ceux qui ont choisi la ville de Québec pour s'y établir et contribuer à bâtir l'avenir de notre Québec. Jamais, nous n'oublierons. »

- André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie

« On se souvient tous du moment et du lieu où nous avons appris la terrible nouvelle, dans la soirée du 29 janvier 2017. Huit ans plus tard, nous avons le devoir de renforcer les liens entre les différentes communautés afin de conjuguer nos efforts pour combattre la xénophobie, le racisme et toutes les formes de haine et de violence. C'est en s'ouvrant et en apprenant à nous connaître, que nous briserons les barrières de la discrimination, des stéréotypes et des préjugés. Il est de notre responsabilité à tous de protéger l'intégrité des Québécoises et Québécois en vue de promouvoir la diversité. Ensemble, nous devons nous assurer que ces actes odieux ne se reproduisent plus jamais. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre le racisme

