Le libéral André A. Morin souligne le 250e anniversaire de l'Acte de Québec

QUÉBEC, le 22 juin 2024 /CNW/ - Il y a 250 ans aujourd'hui, le Parlement britannique adoptait l'Acte de Québec, qui rétablissait notamment le droit civil français au Québec. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice, André A. Morin, tient à souligner cet anniversaire important dans l'histoire de la nation québécoise.

Le député libéral de l'Acadie rappelle l'importance de cette loi adoptée le 22 juin 1774, qui a façonné l'histoire de la société québécoise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les impacts de l'Acte de Québec, même après 250 ans, sont toujours bien présents.

« L'Acte de Québec, adopté le 22 juin 1774, est un jalon fondamental de l'identité québécoise et de notre spécificité juridique. Notre système de justice, de nos jours, porte la marque de cette décision historique du Parlement britannique. L'Acte de Québec n'est peut-être qu'une base aux yeux de certains mais celle-ci nous a permis d'évoluer et de grandir à notre façon. Il ne faut jamais oublier l'importance des décisions que nous prenons et l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre avenir. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]