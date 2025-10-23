Le libéral André A. Morin et Québec réunifié pressent le gouvernement caquiste de réduire les délais de regroupement familial

QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Dans un point de presse tenu à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, a joint sa voix à l'organisme Québec Réunifié pour dénoncer les délais inhumains imposés aux nouveaux arrivants en matière de regroupement familial.

Selon le député libéral de l'Acadie et les représentants de Québec Réunifié présents, il s'agit d'une iniquité importante entre les personnes immigrant ici par rapport à celles des autres provinces canadiennes. Alors que la durée d'attente moyenne canadienne est de 12 mois, les délais au Québec en matière de regroupement familial dépassent les 3 ans.

L'entêtement idéologique de la CAQ de ne traiter qu'une dizaine de milliers de dossiers de réunification familiale par année ne fait qu'empirer la situation. L'opposition libérale a d'ailleurs interpelé le gouvernement caquiste à plusieurs reprises sur cet enjeu, mais celui-ci refuse toujours d'agir. Aujourd'hui plus de 42 000 personnes sont toujours en attente.

« Tous les Québécois, incluant ceux et celles issues de l'immigration, doivent avoir le droit de vivre en famille. Les délais imposés par la CAQ dans les dossiers de réunification familiale sont tout simplement cruels. Abandonner des familles séparées pendant trois années est un manque d'humanité que nous devons dénoncer. Je salue les efforts soutenus de Québec Réunifié pour faire bouger les choses afin de permettre à des milliers de familles de pouvoir vivre ensemble, ici, dans un Québec accueillant. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]