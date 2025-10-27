MACAO, 27 octobre 2025 /CNW/ - CreatorWeek Macao 2025, organisé conjointement par Macao Government Tourism Office (MGTO) et Branded, avec Adbeyond Group Macau comme partenaire de collaboration, a actuellement lieu du 24 au 28 octobre. L'événement transforme la ville en une vitrine dynamique de la créativité mondiale. Avec plus de 180 groupes de créateurs, 50 conférenciers d'honneur et 20 spectacles en direct du monde entier, l'événement attire l'attention en tant que première célébration à grande échelle de l'économie des créateurs à Macao.

La fête d'ouverture de CreatorWeek, qui a eu lieu le 24 octobre au Wynn Palace, a donné le coup d'envoi d'une semaine d'énergie créative et de dialogue international. Les participants ont partagé des idées créatives et exploré la façon dont des histoires diversifiées peuvent être exprimées à l'échelle mondiale au moyen de nouveaux formats de contenu. L'événement a favorisé un échange dynamique où les créateurs chinois ont partagé leurs traditions et leurs perspectives modernes, tandis que les créateurs internationaux ont réinterprété ces récits pour des auditoires du monde entier. Grâce à des expériences interactives, les participants ont mis en lumière la vitalité créative de Macao et sa position unique en tant que carrefour entre l'Est et l'Ouest.

La conférence CreatorWeek, qui aura lieu du 27 au 28 octobre au Grand Lisboa Palace Resort Macau, réunira des créateurs, des chefs de file des médias sociaux et des représentants de Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red et Douyin. Des invités de marque comme Stokes Twins et Alan Chikin Chow se joignent à la discussion sur les différences entre les collectivités est-ouest, la monétisation et la collaboration interculturelle, renforçant ainsi le rôle de Macao en tant que centre créatif.

Les participants sont immergés dans des séances au-delà de la production numérique. Des ateliers sur le mieux-être sont en cours à la Fantasy Box de MGM, où des créateurs comme Will Liu et Matt Tralli dirigent les participants au moyen d'une série de séances de formation sur le bien-être. tandis que la rencontre d'accueil du 25 au 26 octobre au Londoner Macao attire des centaines d'amateurs pour des interactions de gros plan avec 40 créateurs populaires, dont Apl.de.Ap, Steven He et Berywam.

Entre-temps, Galaxy Macau™ occupera une place centrale pour CreatorWeek Live, avec des spectacles de vedettes internationales comme le groupe K-pop XODIAC, le groupe japonais Psychic Fever from EXILE TRIBE et Mikey Bustos, des Philippines. La CreatorWeek Academy lancera une série d'ateliers pratiques, mettant en vedette des experts de l'industrie et des représentants de plateforme de premier plan qui échangeront des renseignements sur la création de contenu et les stratégies d'expansion sur les marchés mondiaux.

Une tournée communautaire locale réunit des créateurs internationaux et des ambassadeurs locaux pour explorer les quartiers, la cuisine et la culture de la ville, créant ainsi du contenu collaboratif qui diffuse l'esprit de Macao au public mondial.

« CreatorWeek Macao 2025 dévoile au monde le prestige unique de Macao et son riche patrimoine multiculturel. En propulsant le tourisme par la créativité, l'événement injecte une énergie nouvelle dans la transformation de Macao en un centre mondial du tourisme et des loisirs », a fait remarquer la directrice de MGTO, Maria Helena de Senna Fernandes.

Pour obtenir les dernières mises à jour et les diffusions en direct de l'événement, rendez-vous sur le site Web officiel à l'adresse www.creatorweek.live ou suivez @visitmacao sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok et Red.

À propos de Macao

Macao est une ville dynamique connue pour son riche patrimoine culturel, ses divertissements de classe mondiale et sa scène culinaire diversifiée. En tant que destination touristique de premier plan, Macao offre un mélange unique d'Orient et d'Occident, où les traditions anciennes côtoient les attractions modernes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805170/1.jpg

