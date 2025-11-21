185 créateurs de groupe ayant une clientèle mondiale de 2 milliards d'amateurs ont contribué à amplifier l'image de Macao en tant que destination jeune et innovante.

MACAO, le 21 nov. 2025 /CNW/ - CreatorWeek Macao 2025, co-organisé par Macao Government Tourism Office (MGTO) et Branded, a pris fin le 28 octobre après cinq jours d'événements. L'événement a réuni 185 groupes de créateurs de contenu mondiaux à Macao, dont la base combinée de partisans s'élevait à près de 2 milliards de personnes, apportant une énergie nouvelle et une attention internationale à la ville. Tout au long de la semaine, les créateurs ont participé à une collaboration interculturelle, exploré le mélange unique de patrimoine et de modernité de Macao, et partagé leurs points de vue créatifs, soulignant ainsi davantage la ville en tant que destination touristique jeune, internationale et novatrice.

En cinq jours, les créateurs de contenu du monde entier se sont réunis pour une collaboration interculturelle et des échanges créatifs animés. L'événement a permis de relier la Chine élargie et les créateurs internationaux au moyen de conférences, d'une académie, de réunions d'accueil, d'ateliers sur le bien-être et d'ateliers en direct, ce qui a suscité de nouveaux partenariats et des coproductions de contenu. En mettant en valeur la riche diversité culturelle et l'écosystème créatif de Macao, l'événement a réaffirmé son rôle de carrefour culturel, de centre créatif et d'acteur clé dans l'économie mondiale des créateurs.

CreatorWeek Macao 2025 a ouvert et fermé ses portes avec des fêtes animées au Wynn Palace Macau auxquelles ont assisté plus de 250 créateurs, chefs de file de l'industrie et invités. Parmi les principaux participants, mentionnons Maria Helena de Senna Fernandes, directrice du Bureau du tourisme du gouvernement de Macao, Ben Wong, chef d'exploitation de Google Greater China, Alan Chikin Chow, créateur de premier plan, et Sean Does Magic, qui ont rehaussé le profil créatif mondial de Macao. Les conférences CreatorWeek au Grand Lisboa Palace Macau ont réuni plus de 600 participants pour des discussions sur l'entrée sur le marché, l'expansion mondiale et les tendances de l'économie des créateurs, mettant en vedette des cadres supérieurs de YouTube, Meta et Gold House. Quatre ateliers sur le bien-être CreatorWeek au MGM MACAU, dirigés par les créateurs vedettes Matt Tralli et Jacky Cai, aux côtés des experts en conditionnement physique Will Liu et Ryan Narayan, ont combiné créativité, pleine conscience et style de vie. Le CreatorWeek Meet&Greet du Londoner Macao a attiré plus de 1 700 participants et 40 créateurs, transformant l'engagement en ligne en liens réels. Parmi les participants, mentionnons le créateur Steven He, ainsi que les numéros populaires Berywam, PSYCHIC FEVER et XODIAC, qui ont rejoint collectivement des dizaines de millions d'amateurs dans le monde. Deux nuits de CreatorWeek Live au Galaxy Macau ont réuni des artistes de Corée du Sud, du Japon et des Philippines, célébrant les échanges culturels par la musique et la performance. Entre-temps, l'académie CreatorWeek a accueilli environ 120 créateurs émergents pour une formation pratique sur la production de contenu, l'engagement du public et la collaboration avec la marque. Les mentors comprenaient des créateurs de premier plan Jordan&Hudson Matter et Mikey Bustos, ainsi que des chefs de file de l'industrie comme Bing Chen, chef de la direction de Gold House, Benny Chu, chef de la stratégie industrielle de Meta Greater China, et Apl.de.Ap, membre de Black Eyed Peas, entre autres.

L'aventure du créateur chinois Lei a partagé que la ceinture et la route soulignent le rôle de Macao en tant que porte d'entrée historique de la Chine vers le monde. Il espère explorer le thème « Going Global » pour expliquer comment les Chinois se sont aventurés à travers Macao vers des horizons plus vastes. Mikey Bustos, créateur philippin, a déclaré : « En tant que créateurs, j'espère que nous réaliserons le pouvoir que nous avons maintenant à portée de main, c'est-à-dire de répandre de bonnes ambiances, de répandre l'éducation, de répandre n'importe quoi grâce à nos talents dans le monde. »

Dans le cadre de la tournée communautaire locale spéciale, 20 créateurs internationaux ont fait équipe avec 20 ambassadeurs d'événements basés à Macao pour explorer les quartiers locaux, découvrir une cuisine authentique et créer conjointement du contenu célébrant l'identité est-ouest de la ville. Grâce à leurs récits créatifs, les auditoires du monde entier ont pu découvrir le charme et l'esprit communautaire dynamique de Macao.

« Les créateurs de contenu sont parmi les conteurs les plus influents aujourd'hui, a déclaré Cheng Wai Tong, directeur par intérim de MGTO. « Grâce à leur optique, à leur langue et à leur créativité, ils transmettront les histoires multiculturelles, le paysage urbain unique et la dynamique novatrice de Macao à des centaines de millions de spectateurs dans le monde, de la façon la plus sincère et la plus émouvante qui soit. L'événement n'inspire pas seulement du contenu luxueux, mais crée également une valeur commerciale abondante, propulsant l'économie des créateurs de Macao vers un avenir florissant et l'expansion du marché des jeunes voyageurs. »

Dans son discours à la conférence, Maria Helena de Senna Fernandes, directrice de MGTO, a déclaré : « Compte tenu du comportement en constante évolution des consommateurs et de la communication d'information dans le monde, l'économie des créateurs est devenue une nouvelle industrie florissante qui a une valeur commerciale abondante. »

À propos de Macao

L'image de la ville de Macao continue d'évoluer, reflétant son nouveau positionnement en tant que jeune, international et innovant. La ville renforce son influence mondiale en tant que point de rencontre des cultures chinoise et occidentale et source d'inspiration créative.

