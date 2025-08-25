MACAO, 25 août 2025 /CNW/ -- L' Office du tourisme du gouvernement de Macao et ses coorganisateurs, Branded, accueilleront la CreatorWeek Macao 2025 du 24 au 28 octobre 2025, qui sera axée sur l'économie mondiale de la création, la culture, le divertissement et la communauté. L'événement vise à mettre en valeur l'économie créative dynamique de Macao et son statut de pôle d'échange culturel entre l'Orient et l'Occident.

Dans un contexte marqué par l'essor rapide de l'économie mondiale de la création et les occasions qui s'offrent à Macao, la CreatorWeek de Macao réunira les principales plateformes de médias sociaux chinoises et occidentales, les meilleurs créateurs de contenu mondiaux et des invités de marque pour une célébration annuelle de la créativité et de la culture. Macao, ville à la croisée des influences chinoises et occidentales, est le seul endroit au monde où les principales plateformes telles que Douyin, RedNote et WeChat, ainsi que TikTok, Instagram, Facebook et YouTube, sont librement accessibles. Cette ouverture unique fait de Macao une passerelle idéale entre les utilisateurs sinophones et la communauté numérique mondiale. L'événement réunira des représentants de haut niveau de ces plateformes afin de partager leurs points de vue et d'explorer les possibilités de collaboration. Alors que de plus en plus de créateurs internationaux s'intéressent au marché chinois, le premier événement mondial dédié aux créateurs organisé à Macao offrira une scène internationale pour les échanges interculturels, la co-création de contenu et l'avancement de l'économie créative.

Soutenu par les six complexes intégrés de Macao, MGM, Galaxy Macau™ Integrated Resort, Sands China Ltd., Wynn Resorts Macau, SJM Resorts, S.A. et Melco Resorts & Entertainment, l'événement réunira 250 invités internationaux, dont 180 leaders d'opinion/créateurs, 50 conférenciers et 20 groupes musicaux. Il couvrira six zones clés et facilitera des échanges ouverts et inspirants à travers diverses approches, notamment la création de contenu, le dialogue commercial, les performances artistiques et l'interaction communautaire. Parmi les invités figurent apl.de.ap , membre fondateur des Black Eyed Peas, Alan Chikin Chow , créateur de courts métrages YouTube le mieux classé, Berywam , groupe de beatbox français, Chloe Ting , influenceuse fitness, Nova's World , créatrice de contenu YouTube, Nicole Laeno , danseuse et youtubeuse, entre autres.

Les six zones comprendront un espace pour les événements d'ouverture et de clôture, ainsi qu'une zone dédiée aux conférences professionnelles qui réunira les meilleurs créateurs mondiaux, des entrepreneurs du numérique et des leaders du secteur afin d'explorer les nouvelles tendances de la création de contenu entre l'Orient et l'Occident et de partager des connaissances d'experts. Une zone de conditionnement physique pour les fans et les créateurs proposera quatre événements dynamiques où des créateurs et des instructeurs vedettes animeront des séances de yoga, de méditation et de fitness, transformant l'engagement en ligne en énergie positive et en liens significatifs dans le monde réel. Une zone de rencontre avec les fans proposera des expériences inoubliables en face à face avec leurs créateurs préférés. La zone de présentation des artistes créateurs présentera une programmation dynamique de musiciens internationaux et locaux, créant une expérience musicale interculturelle qui transcende les frontières. La zone « Académie des créateurs » mettra en vedette des créateurs de premier plan et des chefs de file du secteur qui partageront leurs idées créatives.

Pour participer, inscrivez-vous gratuitement sur www.creatorweek.live et suivez @visitmacao sur Instagram et Facebook, ainsi que le compte officiel de l'Office du tourisme du gouvernement de Macao sur TikTok , YouTube , Douyin et RedNote pour obtenir des informations en temps réel sur l'événement.

À propos de Macao

Macao est une ville dynamique connue pour son riche patrimoine culturel, ses divertissements de classe mondiale et sa scène culinaire diversifiée. En tant que destination touristique de premier plan, Macao offre un mélange unique d'Orient et d'Occident, où les traditions anciennes côtoient les attractions modernes. Que vous exploriez ses sites historiques, profitiez de sa vie nocturne animée ou savouriez sa cuisine renommée, Macao promet une expérience inoubliable à chaque visiteur.

