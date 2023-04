Le Lait Extra : la valorisation des laits enrichis

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - Alors que deux Canadiens sur trois déclarent rechercher de nouveaux produits qui leur faciliteront la vie1, les Producteurs de lait du Québec (PLQ) dévoilent le Lait Extra, une nouvelle campagne publicitaire vantant les mérites des laits enrichis : une offre ultrafiltrée à teneur élevée en protéines.

« Constamment à l'écoute des consommateurs, les 10 040 producteurs et productrices d'ici mettent en lumière les produits innovants de l'offre Lait Extra, en collaboration avec les transformateurs laitiers. Les statistiques sont sans équivoque : l'intérêt pour les laits enrichis de protéines s'accroît rapidement au Québec, comme en témoigne la hausse de 179 % des ventes de lait de ce groupe en 2021 2», affirme Daniel Gobeil, président des PLQ.

Valoriser des produits qui « en ont dedans »

Contenant de cinq à neuf grammes supplémentaires par 250 ml, le Lait Extra constitue un choix alimentaire intéressant pour les personnes qui désirent un apport protéique plus important. Qui plus est, il représente une grande source de nutriments comme le calcium et la vitamine D, ce qui fait qu'il convient aisément à tous les consommateurs et consommatrices du Québec, incluant les personnes avec des besoins nutritifs spécifiques ou plus importants.

« La campagne Lait Extra célèbre des produits laitiers novateurs qui peuvent s'avérer de vrais alliés nutritionnels pour les adultes au quotidien bien rempli. En regroupant les quatre produits Natrel, Lactancia, Joyya et Fairlife, nous souhaitons faire connaître leurs avantages, en plus de faciliter le repérage au lieu de vente », explique Julie Gélinas, directrice marketing chez les PLQ.

Déployée à la télévision, en ligne, en magazine et en affichage extérieur, la campagne Lait Extra se décline, en plus, en un volet de contenu dans La Presse+ ainsi que sur le site web de la Famille du lait. Les Québécois et Québécoises pourront également retrouver brièvement le porte-parole du Lait, Laurent Duvernay-Tardif, dans les messages vidéo, qui louange cet allié de taille lorsqu'un apport plus élevé en énergie s'avère nécessaire.

La campagne bénéficie également d'un partenariat tout indiqué avec le rendez-vous télévisuel Survivor Québec où ces laits à haute teneur en protéines assurent le carburant nécessaire aux participants et participantes confrontés à d'exigeantes épreuves.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 498 fermes laitières qui livrent quelque 3,47 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,25 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les producteurs de lait ont investi sur leurs fermes, en 2022, 684 millions de dollars en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

