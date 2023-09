Déployé début 2023 sous forme de projet pilote auprès des employés de l'entreprise, l'outil Accessibilité adaptée TD permet aux utilisateurs de choisir des options d'accessibilité.

TORONTO, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Lors de la soirée d'ouverture du festival Elevate 2023, le Groupe Banque TD (la TD) (TSX : TD) a annoncé le lancement au Canada et aux États-Unis de l'extension pour navigateur Accessibilité adaptée TD, offerte gratuitement au grand public. Cet outil permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en ligne en sélectionnant des options d'accessibilité, comme les guides de lecture, la taille de police, le mode sombre, une police adaptée aux utilisateurs dyslexiques et le mode monochrome. Par ailleurs, il a été expressément conçu sans interfaces superposées et de façon à coexister avec d'autres technologies d'assistance, comme le logiciel autonome d'agrandissement d'écran.

« À la TD, l'inclusion fait partie de notre ADN. Elle est pleinement intégrée à nos façons de faire, à notre service à la clientèle et à nos démarches d'innovation, explique Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. En offrant cet outil au grand public, nous espérons pouvoir aider les collectivités et les organisations externes à la Banque à favoriser l'inclusion en ligne. »

Quand il a été créé par le Laboratoire TD - un groupe d'innovation interne qui collabore avec les secteurs de toute l'entreprise -, l'outil Accessibilité adaptée TD visait à accroître les options d'accessibilité offertes aux collègues, qu'ils aient une incapacité ou non. Au tout début, il a été déployé auprès de 6 000 collègues des services de détail de TD Bank, America's Most Convenient Bank (AMCB), aux États-Unis. Par la suite, en juin, il a été mis à la disposition des quelque 95 000 collègues de la TD du monde entier. Grâce à ce lancement interne, tous les collègues de la TD - qu'ils aient une incapacité ou non - pouvaient personnaliser leurs options d'accessibilité en ligne.

« En offrant une expérience en ligne accessible, on privilégie l'inclusion des utilisateurs en ce monde de plus en plus numérique, a déclaré Ravi Acharya, chef, Mise en œuvre des programmes, Distribution, Services bancaires aux consommateurs, TD Bank, America's Most Convenient Bank. À TD Bank AMCB, nous sommes fiers d'avoir offert cet outil aux collègues en premier lieu, pour qu'ils puissent profiter de la meilleure accessibilité possible en répondant aux besoins des clients. »

Le lancement de l'outil Accessibilité adaptée TD coïncide avec le début imminent du Mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées (MNSEPH). Observé chaque année en octobre, le MNSEPH vise à souligner la contribution des travailleurs canadiens et américains ayant une incapacité, et à faire valoir des politiques, des pratiques et des outils inclusifs pour promouvoir l'accessibilité au travail.

« Même si l'invalidité concerne environ un adulte sur quatre aux États-Unis1 et un sur cinq au Canada2, il y a souvent une stigmatisation3 associée à sa divulgation, explique Samantha Estoesta, directrice de produits, Innovation sociale à la TD et propriétaire de produit, Accessibilité adaptée TD. Notre but avec cet outil, c'était d'offrir une expérience en ligne accessible dans une optique d'inclusion. Il a d'ailleurs reçu un accueil très favorable de la part des collègues de la Banque, même ceux qui n'ont pas d'incapacité diagnostiquée. Je suis ravie à l'idée de contribuer à l'inclusion du plus grand nombre en mettant cet outil à la disposition de la population. »

L'outil Accessibilité adaptée TD peut être téléchargé dans Chrome Web Store. Une fois qu'il est installé, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur l'icône de pièce de casse-tête pour accéder aux extensions. Sélectionnez l'extension « Accessibilité adaptée TD ». Épinglez-la à la liste de vos extensions préférées pour pouvoir y accéder facilement. Pour accéder à des tutoriels expliquant comment l'utiliser, ouvrez l'extension et cliquez sur le bouton Aide. Voici les tutoriels offerts :

a. Comment accéder à l'extension Chrome et l'épingler pour y accéder facilement

b. Comment enregistrer et gérer les profils d'utilisateurs

c. Comment sélectionner et modifier une fonctionnalité individuelle

L'engagement envers l'innovation inclusive

Cette annonce fait suite à diverses initiatives menées par la Banque en vue de soutenir les collègues, les clients et les collectivités au moyen de technologies et d'innovations inclusives, notamment :

Le 11 juillet 2023, au congrès de Disability:IN (aux États-Unis), TD Bank, America's Most Convenient Bank a été nommée meilleur employeur en matière d'inclusion des personnes ayant une incapacité. Elle a obtenu la note parfaite à l'indice d'égalité à l'égard des personnes ayant une incapacité en 2023, pour la neuvième année d'affilée. Cet indice est un outil d'analyse comparative reconnu à l'échelle nationale qui évalue les politiques et les pratiques d'entreprises axées sur l'inclusion des personnes ayant une incapacité et l'équité en milieu de travail.

Le 8 juin 2023, en collaboration avec la TD, KDPM Consulting Group et Blueprint, la Coalition of Innovation Leaders Against Racism (CILAR) a annoncé le lancement du programme de leadership ACCELERATE, dont le but est de favoriser l'élaboration de produits, de services et de programmes inclusifs par divers moyens : ateliers en présence de collègues dirigeants et de spécialistes du domaine de l'équité, de la diversité et de l'inclusion; plateforme communautaire en ligne; programmes de coaching entre pairs; et programmes de coaching de dirigeants sur trois mois, le tout dans l'optique de faciliter une transformation sur le plan de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, du sommet vers la base.

En mars 2023 au Canada, la TD - en collaboration avec l'Administrateur canadien du SRV (service de relais vidéo), a annoncé l'instauration d'une nouvelle ligne téléphonique réservée aux clients sourds ou malentendants qui leur permet d'utiliser leur application de SRV pour entrer en contact (en français ou en anglais) avec un représentant ou une représentante de la TD afin de subvenir à leurs besoins bancaires à distance. Cette démarche montre que la Banque s'emploie à offrir des solutions personnalisées aux personnes ayant une incapacité pour les aider à faire plus facilement affaire avec nous en toute autonomie.

En 2022, le Laboratoire TD a lancé le Centre de ressources sur l'équité, une solution qui aide les équipes de n'importe quelle entreprise à intégrer des principes d'équité clairs à leurs processus, projets et solutions durant la phase de développement, afin de lutter contre les préjugés inconscients. Utilisée d'abord à l'interne, cette solution a ensuite été offerte gratuitement et en accès libre aux personnes et organisations externes à la Banque. Le Laboratoire TD est situé au centre Communitech, dans la région de Waterloo (en Ontario), qui est un pôle public-privé visant à explorer des avenues d'innovation, en particulier dans les domaines de l'expérience client, de l'entrepreneuriat, de la croissance, du développement des affaires à l'international et des femmes en technologie.

En 2022, la TD a lancé TD Workshop à Philadelphie, qui est à la fois une succursale entièrement fonctionnelle, un centre communautaire, un laboratoire de recherche et un espace de remue-méninges où l'on peut obtenir l'avis des clients sur les nouveaux produits et services de TD Bank et rassembler les membres de la collectivité.

Toujours en 2022, la TD s'est engagée à verser des fonds et à offrir l'expertise de ses équipes numérique et de recherche à la Wellspring Cancer Support Foundation de Toronto afin qu'elle puisse créer le centre de soutien virtuel pour les personnes atteintes de cancer présenté par la TD. Ce centre vise à aider, chaque année, plus de 10 000 personnes qui luttent contre le cancer ainsi que les membres de leur famille.

Enfin, en 2021, la TD a intégré le service Aira à l'ensemble des succursales et guichets automatiques TD Bank - ce qui représente plus de 1 100 succursales et des milliers de guichets aux États-Unis, du Maine à la Floride -, afin d'accroître l'indépendance des personnes aveugles ou malvoyantes en leur offrant gratuitement une meilleure accessibilité.

