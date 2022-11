OTTAWA, ON, le 21 nov. 2022 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé aujourd'hui que le laboratoire de solutions sur le logement de Hogan's Alley recevrait un investissement de 350 000 $ dans le cadre du programme de laboratoires de solutions de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le projet vise à remédier au déplacement systémique des communautés noires du quartier historiquement composé de personnes noires de Vancouver, autrefois connu sous le nom de Hogan's Alley.

Le projet comporte un volet de recherche et un volet de conception. Le volet de recherche visera à mieux comprendre l'état actuel des expériences en matière de logement locatif au moyen de données et d'expériences vécues. Il comprendra un sondage, des entrevues, des ateliers et d'autres occasions de mobilisation communautaire. Le volet de conception comprendra le prototypage et la création d'une feuille de route claire des interventions.

La Hogan's Alley Society est une organisation dirigée par des personnes noires qui défendent les droits des personnes noires de Vancouver et partout en Colombie-Britannique, qui ont souffert des séquelles du racisme systémique, du déplacement et de la marginalisation.

Les laboratoires de solutions visent à relever des défis de société complexes qui nécessitent un changement des systèmes et qui n'ont pas été résolus au moyen de méthodes conventionnelles. Les laboratoires de solutions offrent un espace pour que des perspectives diverses soient apportées, questionnant des hypothèses et expérimentant des solutions de logement. Les laboratoires stimulent l'innovation collaborative ascendante afin de chercher de nouvelles façons de résoudre des problèmes complexes de logement.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable, et les Canadiens noirs nous ont dit haut et fort qu'il faut plus de soutien au logement. C'est pourquoi nous investissons dans le laboratoire de solutions de Hogan's Alley afin d'approfondir notre compréhension du système de logement et des conséquences imprévues possibles sur l'abordabilité du logement. C'est une autre façon dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement vise à trouver des solutions pour aider les personnes noires du Canada à accéder à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. Notre gouvernement demeure déterminé à travailler avec ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre des solutions en matière de logement à Vancouver et partout au Canada. » - L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

Faits en bref :

La Hogan's Alley Society est un organisme sans but lucratif formé de militants pour les droits de la personne, de professionnels du milieu des affaires, d'organismes communautaires, d'artistes, d'écrivains et d'universitaires qui s'engagent à mettre en lumière la présence historique des Noirs à Vancouver et dans toute la Colombie-Britannique.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Le programme des laboratoires de solutions de la SNL, administré par la SCHL, offre aux intervenants du secteur du logement du financement et les services de consultants spécialisés en innovation afin de les aider à résoudre des problèmes complexes en matière de logement au moyen de méthodes et d'outils novateurs.

Les laboratoires de solutions de la SNL appliquent une approche d'innovation sociale pour élaborer des solutions de classe mondiale à des problèmes de logements et ainsi contribuer aux domaines d'intervention prioritaires de la SNL.

À mesure que des données probantes sur les solutions qui fonctionnent seront disponibles, les équipes des laboratoires établiront des feuilles de route pour la mise en œuvre de solutions novatrices élaborées avec succès dans le cadre de leur processus.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles résidentiels abordables qui ont été aménagés au Canada .

