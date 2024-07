Aujourd'hui, 100 % des recettes du café chaud et du TimGlacé MC vendus dans les restaurants Tim Hortons au Canada et aux États-Unis vont en dons aux Camps de la Fondation Tim Hortons pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à se réaliser pleinement.

Les invités peuvent également soutenir les Camps de la Fondation Tim Hortons en se procurant en restaurant un bracelet du Jour des camps pour 3 $ ou un badge de don pour 2 $. La totalité des recettes est versée aux Camps Tim Hortons.

TORONTO, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Le Jour des camps Tim Hortons est de retour AUJOURD'HUI, et 100 % des recettes du café chaud et du TimGlacéMC sont versées aux Camps de la Fondation Tim Hortons!

Les Camps de la Fondation Tim Hortons ont pour mission de faire vivre aux jeunes issus de milieux défavorisés une expérience qui changera leur vie et les aidera à se réaliser pleinement. Au cours des 50 ans d'existence de la Fondation, plus de 320 000 jeunes ont bénéficié de programmes de développement pluriannuels.

« Nous sommes ravis de célébrer le 50e anniversaire des Camps de la Fondation Tim Hortons à l'occasion de ce Jour des camps, et nous soulignons son incroyable contribution à l'épanouissement de tant de jeunes extraordinaires, année après année », affirme le président de Tim Hortons, Axel Schwan.

« Toute la croissance personnelle et les belles expériences vécues dans nos sept Camps Tim Hortons n'auraient pas été possibles sans le soutien et la générosité des propriétaires de restaurant et de nos invités, qui ont fait de la campagne annuelle du Jour des camps un succès phénoménal. J'encourage tout le monde à se joindre à nous aujourd'hui et à acheter un café chaud ou un TimGlacéMC pour venir en aide à des jeunes qui méritent d'avoir toutes les chances de réussir. »

Le Jour des camps a été inauguré en 1987 par 58 franchisés du Canada atlantique qui ont fait don de leurs ventes pendant 24 heures au Camp Tim Horton pour les enfants, à Tatamagouche, en NouvelleÉcosse. L'initiative s'est étendue à l'ensemble des restaurants Tim Hortons partout au Canada en 1991. Tim Hortons, ses franchisés et ses invités ont recueilli ensemble plus de 12,7 millions de dollars lors du Jour des camps l'an dernier, et plus de 250 millions de dollars depuis 1991.

« Le Jour des camps est la plus importante collecte de fonds de l'année pour la Fondation. Grâce au dévouement des propriétaires de restaurant et des invités, nous pouvons continuer de soutenir les jeunes en leur donnant les moyens de se réaliser pleinement et de façonner leur futur », déclare Caroline Barham, présidente des Camps de la Fondation Tim Hortons et propriétaire de restaurant.

« Je suis extrêmement fière de faire partie de quelque chose de si important, qui change des vies et qui répand la JOIE! C'est là l'essence même du Jour des camps. La force collective de la communauté Tim Hortons. Un café à la fois! »

« Le camp m'a donné la confiance nécessaire, dès le début de mon adolescence, pour relever des défis, nouer des amitiés pour la vie et poursuivre mes ambitions », déclare Brandon Hayashi, ancien campeur des Camps Tim.

« Passer du temps en pleine nature aux Camps de la Fondation Tim Hortons a approfondi mon lien avec l'environnement, et m'a appris à apprécier le monde naturel, ce qui continue de m'inspirer aujourd'hui. J'ai gagné en confiance en interagissant avec mes pairs et mes mentors au Camp, ce qui m'a permis de développer les compétences indispensables pour travailler avec mes patients, un aspect essentiel de mon parcours à l'école de médecine. »

Comment soutenir les Camps de la Fondation Tim Hortons lors du Jour des camps :

La totalité des recettes du café chaud et du TimGlacé MC est versée aux Camps de la Fondation Tim Hortons. C'est l'occasion parfaite de commander un café plus grand qu'à l'habitude, et d'offrir un café à votre famille et à vos amis!

Commandez un contenant Tim à la 12 à partager avec vos collègues ou vos proches. Le contenant Tim à la 12 comprend l'équivalent de 12 petits cafés ainsi que des gobelets, des godets de produits laitiers et des sachets d'édulcorant. Vous pouvez aussi remplir un formulaire de commande de Tim à la 12 pour que votre équipe de travail ou vos proches puissent soutenir le Jour des camps ensemble.

Vous pouvez aussi soutenir les Camps de la Fondation Tim Hortons en vous procurant l'un de nos bracelets du Jour des camps pour 3 $, ou un badge de don pour 2 $. La totalité des recettes nettes est versée aux Camps Tim Hortons.

Arrondissez votre facture sur l'appli Tim MD pour soutenir les Camps Tim . Pour arrondir votre facture à la dizaine de sous supérieure, ouvrez l'appli , appuyez sur « Communauté » et activez la fonction Arrondissez. Vous pouvez également demander à un employé chez Tim Hortons d'arrondir votre commande pour vous.

Tim Tim l'appli Tim Hortons Goûtez au beigne du Jour des camps pour 2 $ dans les restaurants participants au Canada ! La totalité des recettes va aussi aux Camps Tim Hortons .

Tim Hortons Faire un don unique ou mensuel en ligne en tout temps au campstimhortons.com .

