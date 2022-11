Le jeudi 1er décembre, tout le Québec se mobilise pour la collecte de rue de La guignolée des médias

70 points de collecte dans le grand Montréal

Passons à l'action!

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est le jeudi 1er décembre qu'aura lieu partout au Québec la collecte de rue de la 22e édition de La guignolée des médias. À Montréal, cette journée de grande entraide se déroulera de 6h30 à 17h30. Une invitation est lancée à ceux qui n'y ont jamais participé. Pourquoi ne pas profiter du premier jour de décembre pour y verser votre premier don? Vous aiderez ainsi des gens et des familles aux prises avec la précarité alimentaire.

Où donner à Montréal

Voici les points de collecte à Montréal pour faire vos dons en argent (liste complète à travers la province ici).

Angle Papineau et René-Lévesque Est

et René-Lévesque Est Angle de Lorimier et Ontario

et Angle Sainte-Catherine et McGill

et McGill Angle du Parc et Mont-Royal

Angle Sherbrooke et Saint-Laurent

et Angle de Salaberry et de Poutrincourt

et de Poutrincourt Cimetière repos Saint-François d'Assise

Place Bonaventure

Centre Rockland

Stations de métro Angrignon, Berri-UQAM, Bonaventure, Champ-de-Mars, Jarry, Jean-Talon, Place-des-Arts, Radisson et Saint-Laurent

On peut aussi donner chez Maxi et Provigo, en ligne et par texto

S'il est impossible pour vous de contribuer à la collecte de rue, voici d'autres options qui vous sont offertes jusqu'au 31 décembre prochain :

Rendez-vous dans un Provigo ou un Maxi de votre choix, puis laissez-y un don en denrées alimentaires non périssables ou en argent;

votre choix, puis laissez-y un don en denrées alimentaires non périssables ou en argent; Donnez à guignolee.ca;

Versez 10 $ en textant NOEL au 20222.

Tous les dons seront remis à une centaine de comptoirs d'aide alimentaire et d'organismes reconnus. À leur tour, ces groupes les redistribueront sous la forme d'aliments et de repas à plusieurs milliers de gens et de familles d'ici pour la période des Fêtes, mais aussi après. Ce qui est donné dans une région y reste. Donc, aider La guignolée des médias, c'est aider des proches de soi.

La mission de La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté au-delà de 53 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires, dont, à Montréal, Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société de Saint-Vincent de Paul. L'activité se déroule durant les derniers jours de novembre et pendant tout le mois de décembre. Les médias s'unissent alors pour permettre à tous de célébrer dans la dignité. Les dons servent aussi dans les mois qui suivent lorsque les besoins demeurent aussi importants.

