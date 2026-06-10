Le jeudi 11 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

10 juin, 2026, 21:09 ET

OTTAWA, ON, le 10 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

16 h 30         

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour bâtir un
système alimentaire plus fort, plus résilient et plus abordable pour les
Canadiennes et les Canadiens.

 

Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement
    sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur
    présence. Des détails concernant la participation seront fournis au
    moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à
    15 h 45.

20 h 30      

Le premier ministre s'envolera pour Paris, en France.

 

Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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