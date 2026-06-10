Le jeudi 11 juin 2026

16 h 30 Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour bâtir un

système alimentaire plus fort, plus résilient et plus abordable pour les

Canadiennes et les Canadiens.



Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement

sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur

présence. Des détails concernant la participation seront fournis au

moment de l'inscription.

sont priés d'écrire à pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à

15 h 45.



20 h 30 Le premier ministre s'envolera pour Paris, en France.



Note à l'intention des médias :