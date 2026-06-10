Le jeudi 11 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
10 juin, 2026, 21:09 ET
OTTAWA, ON, le 10 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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16 h 30
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour bâtir un
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Notes à l'intention des médias :
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20 h 30
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Le premier ministre s'envolera pour Paris, en France.
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Note à l'intention des médias :
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• Prise d'images pool
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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