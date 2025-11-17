Le jeu à 2 ans et demi selon l'étude Grandir au Québec

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Près de 83 % des enfants de deux ans et demi sont actifs tous les jours lorsqu'ils jouent à la maison. Ils courent, sautent, grimpent, jouent au ballon, font du tricycle… C'est ce que révèle le portrait publié par l'Institut de la statistique du Québec intitulé Le jeu chez les tout-petits d'environ deux ans et demi. Le document a été réalisé à partir de l'étude longitudinale Grandir au Québec, qui suivra jusqu'à l'âge adulte plus de 4 000 enfants nés au Québec en 2020-2021.

Le jeu extérieur : une activité qui varie selon la saison

La fréquence du jeu extérieur augmente durant le printemps et l'été. En effet, deux tout-petits sur trois (66 %) jouent dehors tous les jours durant une semaine habituelle d'été ou de printemps, alors que durant l'automne et l'hiver, c'est environ un sur cinq (21 %).

Le jeu à 2 ans et demi : des différences entre les filles et les garçons

Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à faire des jeux actifs quotidiennement lors d'une semaine habituelle à la maison (86 % c. 79 %).

En contrepartie, les filles sont plus nombreuses en proportion que les garçons à quotidiennement jouer avec du matériel artistique, jouer d'un instrument de musique ou chanter, ou jouer à des jeux d'imitation (déguisement, jeu de rôle, etc.)

Activité physique encadrée : une participation inégale chez les jeunes enfants

Un peu moins du tiers (30 %) des tout-petits d'environ deux ans et demi ont pratiqué un sport ou fait de l'activité physique avec un entraîneur ou une entraîneuse, ou un instructeur ou une instructrice (cours de natation, de danse, de gymnastique, de soccer, etc.) au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Cette proportion est plus faible chez les tout-petits :

vivant avec au moins deux autres enfants (17 %);

ayant deux parents (ou un parent seul) nés à l'extérieur du Canada (20 %);

vivant dans un ménage à faible revenu (10 %).

Bouger avec ses parents : une routine quotidienne pour 4 tout-petits sur 10

Environ 43 % des tout-petits de deux ans et demi font de l'activité physique comme faire une marche ou jouer dehors avec un adulte tous les jours.

Au sujet de l'étude

L'étude Grandir au Québec a été mise en place pour répondre aux besoins de connaissances concernant le développement des enfants nés au Québec. Cette deuxième édition de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec est réalisée par l'Institut de la statistique du Québec avec la collaboration de différents partenaires. L'étude est financée par la Fondation Lucie et André Chagnon, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Conseil de gestion de l'assurance parentale et l'Institut de la statistique du Québec.

Les enfants visés par l'étude sont nés en 2020-2021 de mères résidant au Québec. L'échantillon initial compte 4 703 enfants et fera l'objet d'une collecte annuelle de l'âge de 5 mois à environ 8 ans. Par la suite, les collectes devraient avoir lieu tous les deux ans, ainsi qu'à certains moments clés. La troisième collecte de données de l'étude s'est déroulée de mai 2023 à mars 2024 alors que les enfants étaient âgés d'environ 29 mois.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

