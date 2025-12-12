GUANGZHOU, Chine, 12 décembre 2025 /CNW/ - Guangzhou est maintenant fermement établi sur la carte mondiale des parfums. Le Musée des fragrances Xuelei a officiellement été certifié par Guinness World Records comme le plus grand musée de parfums au monde, une distinction importante qui positionne ce nouveau monument culturel comme une véritable destination de pèlerinage pour les amateurs de parfums du monde entier.

image

Avec une superficie authentifiée de 9 500,878 m², le musée redéfinit ce que peut être un espace dédié aux senteurs. Son concept architectural, en partie laboratoire de parfums, en partie sanctuaire culturel, allie l'esthétique contemporaine à des traditions d'arômes orientales séculaires, invitant les visiteurs dans un monde où le parfum devient à la fois artistique et narratif.

À l'intérieur, l'expérience s'approfondit encore grâce à des environnements immersifs et multisensoriels. Les visiteurs parcourent 18 zones thématiques et interagissent avec plus de 300 installations parfumées, 400 parfums uniques et une suite de technologies de pointe qui rendent le monde invisible du parfum étonnamment tangible. Parmi ces technologies, le système de cartographie des parfums du musée se démarque : grâce à une carte numérique, les visiteurs peuvent échantillonner des notes sur des centaines de points de parfum et enregistrer leurs réactions émotionnelles - de la luminosité des agrumes à la chaleur florale et à la profondeur boisée - transformant la perception subjective des odeurs en un parcours personnalisé.

Le point culminant du musée est la plus grande installation de mélange de parfum IA au monde, un spectacle architectural qui s'étend sur cinq étages. Des centaines de vaisseaux d'essences suspendus dans une constellation radiale autour d'un escalier en spirale, captant et renvoyant la lumière pour que chaque ascension devienne cinématographique pour avancer dans une nébuleuse parfumée. Plus que de la poésie visuelle, cette installation marque le début de l'expérience parfumée du musée axée sur les données. Au quatrième étage, avec la Time Machine of Scent, l'IA transforme le parcours de cartographie des parfums de chaque visiteur en un rapport de voyage personnalisé, un portrait sensoriel de ses préférences. Puis vient le moment que beaucoup décrivent comme la « magie de la cyber parfumerie » : au premier étage, la station de mixage optimisée par l'IA convertit ce profil en un parfum sur mesure en seulement trois minutes, de la création de formule à la mise en bouteille, démocratisant une forme d'art autrefois réservée aux professionnels.

Cette fusion du patrimoine culturel, de l'innovation scientifique et de l'art expérientiel a transformé le Musée des fragrances Xuelei en bien plus qu'un musée. Il s'agit d'une destination mondiale de la culture du parfum, d'un pont entre l'Est et l'Ouest, et d'une des plus récentes destinations incontournables d'Asie pour les voyageurs en quête de créativité, d'artisanat et de découverte sensorielle.

À une époque où la confiance culturelle et les échanges interculturels sont plus importants que jamais, le musée est un exemple éloquent de la façon dont les anciennes traditions de la Chine peuvent mobiliser et inspirer le monde.

À propos de Xuelei

Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. se spécialise dans le développement de parfums et de parfums, la fabrication et les solutions intégrées depuis plus de 30 ans.

