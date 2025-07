GUANGZHOU, Chine, 9 juillet 2025 /CNW/ - Le matin du 9 juillet 2025, le Xuelei Fragrance Museum a officiellement ouvert ses portes au public à Guangzhou, en Chine. En tant que plus grand musée de parfum au monde à ce jour, ses débuts marquent une étape importante dans la présence croissante de la Chine dans le paysage mondial des parfums.

Couvrant plus de 7 000 mètres carrés, la conception architecturale du musée s'inspire de la fusion de montagnes enneigées et d'équipements de distillation du parfum. Son extérieur en brique rouge, avec son savoir-faire texturé, symbolise la poursuite de l'excellence technique et de la perfection artisanale par le groupe Xuelei. Avec une mission centrée sur l'éducation aux parfums et l'immersion culturelle, le musée intègre harmonieusement des technologies intelligentes et plus de 300 profils parfums uniques pour créer une expérience immersive et interactive. Grâce à la résonance multisensorielle, aux scénarios s'étendant sur le temps et aux perspectives multidimensionnelles, les visiteurs sont invités à explorer un monde dynamique et sensoriel de parfums qui est tangible, interactif et richement repérable.

Des dirigeants et des représentants de grandes maisons de parfums mondiales, dont Givaudan, Firmenich, IFF, Symrise, MANE, Iberchem et CPL Aromas, ont assisté à la cérémonie d'ouverture et offert leurs félicitations pour l'inauguration officielle du musée. Ces entreprises ont toutes contribué à la construction du musée. M. Weng Zhenguo, président du groupe Xuelei et fondateur du musée, a partagé ses réflexions sur le parcours de près de 30 ans de l'entreprise en matière d'innovation en matière de parfum, a exprimé sa sincère gratitude à son équipe et à ses partenaires, et a partagé sa vision de l'avenir de l'industrie des parfums en Chine.

En tant que projet historique et travail d'amour de Xuelei, le musée se consacre à l'exploration et à la revitalisation de la culture traditionnelle chinoise des parfums tout en construisant un pont mondial pour le dialogue olfactif entre l'Orient et l'Occident. Plus qu'un monument culturel, le musée sert de catalyseur d'innovation pour l'industrie. Ancré dans une intégration approfondie du milieu universitaire, de l'industrie et de la recherche, il offre une plateforme pour le développement de talents, l'innovation technologique et les échanges universitaires, aidant à préparer la prochaine génération de professionnels mondiaux du parfum. En regroupant les ressources de la marque et en rationalisant la chaîne d'approvisionnement, il permet également aux entreprises chinoises de parfums de rivaliser sur la scène internationale et de devenir des marques de renommée mondiale en toute confiance.

À l'avenir, le Xuelei Fragrance Museum continuera d'approfondir son exploration de la culture traditionnelle chinoise des parfums tout en adoptant des perspectives mondiales de pointe. Par le parfum, il vise à relier la tradition à l'innovation, et l'Orient au monde, en créant un nouveau pont culturel grâce à l'art olfactif.

À propos de Xuelei

Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. se spécialise dans le développement, la fabrication et les solutions intégrées de parfums et de parfums depuis 30 ans. L'entreprise offre des services à guichet unique pour l'innovation en matière de parfum, la production et le soutien à la marque mondiale.

