MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Des salles d'eau aux murs de marbre en passant par les espaces intimistes dissimulés derrière les salles à manger, certaines des salles de bain de restaurants les plus audacieuses de Montréal reçoivent enfin l'attention qu'elles méritent.

Du charme feutré de Rôtisserie La Lune à l’élégance emblématique de l’Île de France, jusqu’au luxe spectaculaire de Marcus, le Guide des salles de bain Cashmere célèbre des salles de bain où chaque détail est pensé avec autant de soin que l’expérience culinaire. Trois espaces distincts, chacun honoré d’une ou plusieurs Fleurs Cashmere, qui illustrent parfaitement l’excellence montréalaise, jusque dans les toilettes. (Groupe CNW/Kruger Products Inc.)

Aujourd'hui, Cashmere® dévoile les tout premiers restaurants montréalais nommés au Guide des salles de bain Cashmere®™, un palmarès exclusif qui célèbre les salles de bain de restaurants les plus luxueuses. Les premières à se voir décerner cette distinction figurent celles du Marcus (3 Fleurs), celles de Île de France (2 Fleurs), ainsi que les salles de bain de la Rôtisserie La Lune (2 Fleurs). Elles sont reconnues pour des salles de bain si soigneusement conçues qu'elles valent le détour avant même de s'asseoir pour manger.

Depuis des décennies, les guides gastronomiques récompensent les restaurants pour leur cuisine, leur service et leur sélection de vins. Pourtant, personne n'avait encore établi la norme pour l'une des pièces les plus visitées : la salle de bain. Avec l'arrivée du Guide des salles de bain Cashmere®™ à Montréal, les choses sont sur le point de changer.

Lancé initialement à Toronto en 2024, le Guide a rapidement attiré l'attention à l'échelle nationale en mettant en lumière une facette inattendue, mais essentielle, de l'expérience des invités. Le concept arrive maintenant à Montréal, une ville reconnue mondialement pour sa culture gastronomique vibrante et sa créativité le cadre idéal pour célébrer des salles de bain de restaurant qui rehaussent l'expérience des invités, du début à la fin.

Établir la norme en matière d'excellence des salles de bain

Le Guide des salles de bain Cashmere®™ évalue l'excellence des salles de bain de restaurants selon une grille de critères précis, notamment l'éclairage, les commodités, la propreté et plus encore. Les salles de bain inspectées obtenant une note de 70 et plus se mériteront l'honneur de recevoir 1, 2 ou 3 Fleurs, ainsi qu'une place dans le guide officiel.

La distinction Fleur est exclusive à Cashmere et s'inspire de l'embossage du papier hygiénique de la marque :

1 FLEUR (70-79) Expérience prestigieuse Vaut le détour.

2 FLEURS (80-89) Surpassent les attentes. Parfaites pour une photo.

3 FLEURS (90-100) Exceptionnelles et mémorables. Vaut la peine de commencer par un arrêt à la salle de bain



Les salles de bain sélectionnées sont présentées dans le guide officiel en ligne au guidedessallesdebain.cashmere.ca, où les invités peuvent découvrir des espaces qui prouvent que l'hospitalité de qualité ne s'arrête pas à la porte de la salle à manger.

« Une expérience gastronomique exceptionnelle ne se définit pas uniquement par la cuisine, elle est façonnée par l'ambiance, le design et l'attention portée aux moindres détails tout au long de l'expérience », affirme Susan Irving, cheffe du marketing chez Produits Kruger. « Le Guide des salles de bain Cashmere®™ reconnaît les restaurants qui réfléchissent soigneusement à chaque aspect de la visite, y compris la salle de bain. En tant que marque de papier hygiénique no 1 au Canada, Cashmere® est fière de mener cette initiative et de célébrer les restaurants qui redéfinissent les standards de l'hospitalité. »

Présentation de l'inspectrice officielle de Montréal : Élise Tastet

Afin que le Guide reflète une véritable expertise locale, Cashmere® s'est associée à Élise Tastet, fondatrice et rédactrice en chef de Tastet, à titre d'inspectrice officielle du Guide des salles de bain à Montréal.

Référence incontournable de la scène gastronomique montréalaise, Élise Tastet a collaboré avec Cashmere® pour présélectionner, inspecter et évaluer les salles de bain de restaurants les plus remarquables de la ville, en s'appuyant sur les critères du Guide. Sa participation apporte à la fois une crédibilité et une perspective authentiquement montréalaise aux choix finaux.

« Les gens qui me connaissent savent que je juge un restaurant dès que je pousse la porte des salles de bain. C'est le détail que personne ne voit, mais que tout le monde remarque. », affirme Élise Tastet. « Montréal regorge d'adresses où même la salle de bain est une expérience, et c'est exactement ce qu'on veut célébrer avec Cashmere. Un guide comme celui-ci, ça n'existait pas. C'est le genre de projet qui nous ressemble. »

Pourquoi ces salles de bain se démarquent-elles?

Les premiers établissements reconnus à Montréal se démarquent par leur souci du détail, qui influencent l'expérience des invités, allant d'un éclairage soigné à des aménagements bien pensés, en passant par des commodités haut de gamme et une propreté irréprochable.

Chaque salle de bain propose un environnement soigneusement pensé, où l'aménagement, la propreté et l'ambiance sont abordés avec le même niveau d'attention que le menu du restaurant.

Avec le lancement du Guide des salles de bain Cashmere®™ à Montréal, Cashmere® invite les résidents comme les visiteurs à planifier leur propre tournée des salles de bain : réserver une table, savourer le repas et découvrir des salles de bain dignes de la distinction Fleur qui redéfinissent les normes de l'hospitalité.

Parce qu'à Montréal, l'excellence ne s'arrête pas à l'assiette.

À propos de Cashmere et de Produits Kruger inc.

Le papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada, reflète l'engagement de Produits Kruger à fournir aux consommateurs des produits de papier hygiénique de la plus haute qualité, fabriqués au Canada. Produits Kruger est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®' White Swan® et Bonterra®. Produits Kruger a environ 2 500 employés et exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

SOURCE Kruger Products Inc.

Pour plus d'information : Pascal Boulay-Cotton, [email protected]