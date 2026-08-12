Le guide de voyage Forbes dévoile la liste Edge 2026

La seconde collection annuelle célèbre des voyages soigneusement conçus qui transforment le séjour en exploration riche de sens

ATLANTA, le 12 août 2026 /CNW/ -- Forbes Travel Guide (FTG), l'autorité mondiale en matière d'hôtellerie de luxe, annonce aujourd'hui sa seconde Edge List, célébrant des expériences hôtelières, de train et de croisière qui donnent accès à des destinations inoubliables, sans faire de compromis sur le confort ni l'hospitalité. Le thème de cette année, Curated Journeys, met en lumière des itinéraires soigneusement conçus qui plongent les voyageurs dans la culture, la nature et le caractère de lieux remarquables. La liste complète est disponible sur ForbesTravelGuide.com.

Voici les lauréats de l'Edge List 2026 :

Belmond - Grand Tour of Peru : un voyage en train et en hôtel personnalisable à travers les civilisations anciennes, les paysages spectaculaires et les destinations emblématiques du Pérou.

: un voyage en train et en hôtel personnalisable à travers les civilisations anciennes, les paysages spectaculaires et les destinations emblématiques du Pérou. Lombok Lodge Hospitality - Dual-Island Journey : une aventure indonésienne reliant Lombok aux îles Gili immaculées.

: une aventure indonésienne reliant Lombok aux îles Gili immaculées. Kazazian Cruises - Nile Journey : un voyage intime en yacht de luxe associant les sites historiques légendaires de l'Égypte à une exploration hautement personnalisée.

: un voyage intime en yacht de luxe associant les sites historiques légendaires de l'Égypte à une exploration hautement personnalisée. Amankora - Ultimate Amankora Journey : une expédition harmonieuse dans les cinq vallées du Bhoutan, alliant bien-être, culture et paysages de l'Himalaya à couper le souffle.

: une expédition harmonieuse dans les cinq vallées du Bhoutan, alliant bien-être, culture et paysages de l'Himalaya à couper le souffle. Thanda - Safari to Island Journey : une expérience de safari privé qui se poursuit jusqu'à une retraite exclusive de l'océan Indien, reliant deux paysages africains extraordinaires.

: une expérience de safari privé qui se poursuit jusqu'à une retraite exclusive de l'océan Indien, reliant deux paysages africains extraordinaires. Soneva - Island to Island : une escapade maldivienne sur mesure reliant les stations balnéaires isolées des îles en hydravion et en yacht privé.

: une escapade maldivienne sur mesure reliant les stations balnéaires isolées des îles en hydravion et en yacht privé. The Ranch at Rock Creek : une exploration immersive de l'ouest américain du Montana, combinant des aventures authentiques en ranch et des excursions guidées.

« Le voyage de luxe aujourd'hui se définit non seulement par la destination, mais aussi par le soin avec lequel chaque étape est conçue », déclare Hermann Elger, chef de la direction de Forbes Travel Guide. « L'Edge List 2026 célèbre des voyages qui transforment les séjours en une expérience riche de sens, qu'il s'agisse de relier les voyageurs par des destinations extraordinaires ou de révéler les multiples facettes d'un même lieu. Nous sommes fiers de reconnaître ces expériences qui illustrent l'art de l'exploration. »

Pour consulter l'Edge List 2026 dans son intégralité, visitez ForbesTravelGuide.com.

À propos du guide de voyage Forbes

Forbes Travel Guide (FTG) est le seul système de notation mondial indépendant pour les hôtels de luxe, les restaurants, les spas, les bateaux de croisière et les restaurants de bateaux de croisière, qui aide les voyageurs à prendre des décisions éclairées depuis 1958. Les prix Five-Star, Four-Star et Recommended de FTG sont fondés sur des inspections anonymes en personne. Chaque distinction Star Rating est obtenue au mérite ; aucune relation commerciale n'est requise, et les récompenses ne sont pas à vendre. Visitez le site ForbesTravelGuide.com pour découvrir les Star Ratings, les collections de découvertes et le contenu spécialisé en voyages de luxe qui vous inspireront pour votre prochain voyage.

SOURCE Forbes Travel Guide

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