Ritz-Carlton Yacht Collection gagne les Cinq étoiles des navires de croisière et le Celebrity Snags les Cinq étoiles des restaurants en mer

ATLANTA, 11 février 2026 /CNW/ - Forbes Travel Guide (« FTG »), le seul système de notation mondial indépendant pour les hôtels de luxe, les restaurants, les spas et les croisières océaniques, a dévoilé aujourd'hui les lauréats de ses Star Awards 2026. Voir la liste complète des lauréats sur ForbesTravelGuide.com.

Le 68e palmarès annuel franchit une étape importante : il concerne désormais sur plus de 100 pays, y compris de nouvelles destinations comme le Bhoutan, la Croatie, la Géorgie, Grenade, le Laos, la Pologne, le Sri Lanka, la Tanzanie et l'Ouzbékistan.

Les nouveaux lauréats sont plus nombreux que jamais et de nombreuses première distinctions ont été décernées, ce qui indique que les voyages de luxe entrent dans une nouvelle ère :

les premières croisières Cinq étoiles au monde. Alors que la popularité des croisières monte en flèche, l'Ilma, de la flotte Ritz-Carlton Yacht Collection, devient le premier navire de croisière Cinq étoiles de l'histoire de FTG. Et Le Voyage du Celebrity Xcel, la table du chef cuisinier Daniel Boulud, est le premier restaurant de croisières Cinq étoiles.





Les destinations plus petites progressent de manière considérable. Alors que les voyageurs de luxe délaissent les grandes capitales au profit de plus petites villes aux offres sophistiquées, mais sans la foule, les hôtels se montrent à la hauteur de la situation. Les premiers Cinq étoiles arrivent aux îles Turques-et-Caïques (Wymara Villas), à Nikko, au Japon (The Ritz-Carlton, Nikko) et au Monténégro (One&Only Portonovi). Le Charleston Place à Charleston et le 100 Princes Street à Édimbourg ont remporté Quatre étoiles, rehaussant l'offre hôtelière de leurs villes et l'essor touristique continu de certains marchés moins explorés.





Les hôtels de luxe Marriott International brillent. Atlanta reçoit ses deux premières Cinq étoiles : Le St. Regis Atlanta et son restaurant Atlas Buckhead. Le Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, obtient la première distinction hôtelière de la ville. Et le Nujuma, une réserve du Ritz-Carlton, est le premier cinq étoiles du colossal projet saoudien de la mer Rouge.





Le luxe passe du statut réglementaire au statut personnel. En misant sur une immersion locale personnalisée, les hôtels délaissent l'hospitalité uniformisée pour se tourner vers un modèle sur mesure profondément ancré au cœur de sa destination. Le premier Cinq étoiles de Sedona, le Mii amo, adapte la voie du bien-être au décor de roche rouge. De plus, le portefeuille de la réserve du Ritz-Carlton accorde la priorité aux expériences locales qui permettent aux clients d'explorer à leur propre rythme.





En misant sur une immersion locale personnalisée, les hôtels délaissent l'hospitalité uniformisée pour se tourner vers un modèle sur mesure profondément ancré au cœur de sa destination. Le premier Cinq étoiles de Sedona, le Mii amo, adapte la voie du bien-être au décor de roche rouge. De plus, le portefeuille de la réserve du Ritz-Carlton accorde la priorité aux expériences locales qui permettent aux clients d'explorer à leur propre rythme. L'hospitalité repose sur l'intimité et la vie privée. Pour la quatrième année, Macao surpasse encore et toujours les principales destinations mondiales dans la catégorie des hôtels Cinq étoiles (28). Les nouveaux lauréats de la ville évoluent vers un luxe plus intime : le Capella au Galaxy Macau, Paiza Grand et Palazzo Versace Macau offrent des expériences hôtelières qui mettent l'accent sur la confidentialité plutôt que sur le nombre.

Autres points forts :

Les lauréats comprennent 343 hôtels Cinq étoiles, 708 hôtels Quatre étoiles et 679 hôtels Recommandés, 82 restaurants Cinq étoiles, 138 Quatre étoiles et 80 Recommandés, 118 spas Cinq étoiles et 241 Quatre étoiles, un navire de croisière Cinq étoiles, neuf Quatre étoiles et neuf Recommandés, et un restaurant de navire de croisière Cinq étoiles, huit Quatre étoiles et cinq Recommandés, soit un total de 2 422 établissements.





Les États-Unis ont obtenu cinq nouveaux hôtels Cinq étoiles (The Chateau au Nemacolin, Farmington, Pennsylvanie ; Mii amo, Sedona ; The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes ; The St. Regis Atlanta ; et Yacht Club à The Boca Raton) et trois nouveaux restaurants Cinq étoiles (Atlas Buckhead, Atlanta ; Aurelia au Castle Hill, Newport, Rhode Island ; Flybridge, Boca Raton).





L'Europe compte de nouveaux Cinq étoiles en France (Maybourne Riviera), au Monténégro (One&Only Portonovi), en Espagne (Mandarin Oriental, Barcelone) et en Suisse (Mandarin Oriental Savoy, Zurich).





L'Asie-Pacifique est le prochain paradis du luxe, avec 40 % de tous les nouveaux hôtels Cinq étoiles : le Bvlgari Hotel Tokyo ; le Capella au Galaxy Macau ; le Capella Shanghai, Jian Ye Li ; le Mandarin Oriental Qianmen, à Pékin ; le Paiza Grand, à Macao ; le Palazzo Versace Macau ; le Regent Hong Kong ; le ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts ; The Ritz-Carlton, Nikko, Japon et The St. Regis Macau.





Le Moyen-Orient accueille quatre nouveaux hôtels Cinq étoiles : l'Emirates Palace Mandarin Oriental, à Abou Dhabi ; le Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, à Dubaï ; le Nujuma, une réserve du Ritz-Carlton, en Arabie Saoudite et le Rosewood Doha.





accueille quatre nouveaux hôtels Cinq étoiles : l'Emirates Palace Mandarin Oriental, à Abou Dhabi ; le Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, à Dubaï ; le Nujuma, une réserve du Ritz-Carlton, en Arabie Saoudite et le Rosewood Doha. De nouveaux hôtels Cinq étoiles sont également proposés dans les Caraïbes (Wymara Villas, îles Turques-et-Caïques) et au Mexique (Grand Velas Los Cabos).

« Les nouveaux lauréats des Star Awards du Forbes Travel Guide témoignent d'une évolution passionnante du secteur du luxe », déclare Amanda Frasier, Présidente des Standards & Ratings de FTG. « Alors que les clients évoluent dans le paysage de plus en plus complexe pour trouver les meilleurs endroits où séjourner, naviguer, dîner et aller au spa, nous sommes fiers de leur donner des conseils fiables et fondés sur l'intégrité dont ils ont besoin. La liste de 2026 présente des établissements dont la volonté profonde est de proposer des expériences de niveau mondial cohérentes et fiables. »

À propos de FTG :

Forbes Travel Guide est le seul système mondial d'évaluation des hôtels, restaurants et spas de luxe, ainsi que des croisières océaniques et de leurs restaurants. Nos inspecteurs anonymes évaluent des centaines de critères rigoureux, en mettant l'accent sur un service exceptionnel, afin d'aider les voyageurs exigeants à sélectionner les meilleures expériences du monde. Le seul moyen d'obtenir une note de Cinq étoiles, Quatre étoiles ou d'établissement Recommandé est de la mériter à l'issue de notre processus d'inspection. Rendez-vous sur ForbesTravelGuide.com .

