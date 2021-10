Selon Zhao Xin, vice-président du groupe Yili, Yili Satine s'est joint au Comité national chinois pour le Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB) de l'UNESCO afin de lancer le premier projet chinois de surveillance et de protection des prairies intelligentes (Smart Grasslands).

La protection des écosystèmes des prairies exige une meilleure compréhension de celles-ci en obtenant des renseignements plus précis et plus détaillés. Le projet vise à surveiller et à recueillir des données sur les prairies de façon plus intelligente. Plus précisément, la plus récente technologie de surveillance infrarouge et les systèmes de caméras automatiques seront utilisés pour recueillir des données et appuyer les efforts de recherche connexes et les projets de conservation.

Yili est voué à la protection des prairies depuis longtemps. En favorisant l'agriculture intégrée dans les pâturages de la bannière d'Ar Horqin, la production annuelle de luzerne et d'avoine de qualité supérieure s'est élevée à plus de 40 000 tonnes, tandis que 46 000 mu (≈ 30,7 km²) de prairies dégradées ont été améliorés.

« Yili Homeland Initiative »

Dans le cadre de cette initiative, Yili s'est consacré à la conservation de la biodiversité par le biais de multiples actions avec le WWF et la China Green Foundation, notamment la protection des prairies intelligentes, des terres humides dans le nord-est de la Chine et de l'habitat des éléphants d'Asie.

À la veille de la COP15, le groupe Yili a officiellement dévoilé le projet « Save the Endangered Asian Elephant ». Au cours des cinq prochaines années, Yili prévoit de travailler avec la China Green Foundation avec un investissement d'au moins cinq millions de yuans. De plus, le lait d'avoine sélectionné par Yili a maintenant un nouveau concept d'emballage avec le thème « Renvoyer les éléphants chez eux ». Trois pour cent des ventes de produits seront consacrées au soutien de l'initiative de protection des éléphants.

Le projet portera sur cinq aspects, à savoir la restauration des habitats, le sauvetage des éléphants sauvages, le renforcement de la protection, la participation des collectivités et la sensibilisation de l'auditoire aux sciences naturelles.

Production et opérations écologiques

En 2020 seulement, 114 fournisseurs de Yili ont été encouragés à adopter des emballages verts, des matériaux dégradables et recyclables ainsi que des techniques de traitement standard. De plus, Yili adhère aux principes des usines vertes et à la protection de l'environnement à travers plusieurs étapes, allant de la conception architecturale à la sélection des matériaux de construction, en passant par l'efficacité énergétique et des ressources.

Yili a également adopté des matériaux d'emballage respectueux de l'environnement. Tous les produits Yili Satine Milk sont emballés avec des matériaux certifiés FSC et des bouchons de bouteille à base de plantes faits de canne à sucre durable et recyclable sont utilisés en Chine pour la première fois. Cela aidera à réduire l'empreinte carbone et la dépendance aux combustibles fossiles.

Pour commémorer la première COP15 tenue en Chine, Yili Satine Milk a lancé un emballage en édition limitée sur le thème de la conservation de la biodiversité. Le bouchon de bouteille à base de plantes et les matériaux d'emballage certifiés FSC représentent un appel lancé aux consommateurs à se joindre à l'effort de protection de l'environnement. En balayant le code QR sur l'emballage de la bouteille, les consommateurs peuvent visionner une diffusion en continu en direct sur le thème de la protection écologique des prairies.

