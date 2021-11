Le groupe WestJet présente un programme complet de tests de dépistage de la COVID-19 pour ses invités par l'entremise d'AZOVA

Effectuer un test de dépistage devient facile et pratique dans la plupart des destinations WestJet et Swoop avec les trousses de tests de dépistage par auto-prélèvement approuvées et le vaste réseau de points de dépistage en personne d'AZOVA

Des solutions d'autodiagnostic sont également disponibles pour les invités ayant besoin d'obtenir les résultats rapidement ou devant soumettre une preuve de satisfaction aux exigences en matière de test PCR avant le départ vers leur destination

CALGARY, AB, le 26 nov. 2021 /CNW/ - Le groupe WestJet a annoncé aujourd'hui une expansion importante de son programme de dépistage de la COVID-19 par l'entremise d'AZOVA, une plateforme de pointe en matière de technologies de santé numériques. Il permet ainsi à ses invités de réserver leur voyage des Fêtes en toute confiance, en leur fournissant toutes les exigences en matière de tests de dépistage de la COVID-19 de leur destination sur un site pratique et convivial : https://www.azova.com/westjetswoop/.

Grâce au programme fondé sur les applications d'AZOVA, les invités ont accès à un vaste réseau d'emplacements approuvés pour effectuer des tests de dépistage partout au Canada et dans la majorité des destinations transfrontalières et internationales de WestJet. De plus, AZOVA met à disposition des tests de dépistage par auto-prélèvement moléculaire avec des services de surveillance vidéo qui permettent les tests et les certificats de validation. Les invités peuvent effectuer ces tests dans le confort de leur foyer ou à toute destination afin de satisfaire aux exigences du gouvernement du Canada en matière de tests PCR avant le départ. Les services de dépistage de la COVID-19 d'AZOVA répondent aux exigences d'entrée de chaque destination et permettent aux voyageurs de réaliser un test de dépistage par auto-prélèvement ou en personne avant leur départ.

« Bon nombre de nos invités cherchent à réserver un voyage à l'extérieur du Canada pour la première fois en près de deux ans à l'occasion des Fêtes, il est donc essentiel que nous les rassurions en leur donnant les moyens de satisfaire aux exigences de dépistage de la COVID-19 tout au long de leur voyage, ainsi que les moyens de réserver des rendez-vous pour passer un test de dépistage, d'effectuer ce test et de stocker les résultats dans l'application AZOVA », a déclaré Tammy McKnight, médecin en chef de WestJet. « Nos invités nous ont dit que les tests avant le départ et les exigences d'entrée portent à confusion, sont complexes et incohérents. Nous sommes convaincus que les options d'autodiagnostic faciles à utiliser d'AZOVA et le réseau d'emplacements de test de dépistage donneront leur permettront de planifier leur prochain vol ou leurs prochaines vacances en toute confiance. »

« Les exigences relatives aux tests de dépistage de la COVID-19 peuvent être écrasantes et prêter à confusion si elles diffèrent pour chaque destination. AZOVA offre une solution de bout en bout et fluide qui permet aux invités de déterminer rapidement les tests de dépistage requis pour n'importe quelle destination et de les acheter ou de les planifier rapidement partout dans le monde par l'entremise d'une seule application. Nous sommes ravis de travailler avec WestJet et Swoop pour offrir cette solution aux voyageurs du monde entier », a déclaré Cheryl Lee Eberting, M.D., chef de la direction et fondatrice d'AZOVA. « Une fois les résultats du test de dépistage reçus, il suffit d'entrer son justificatif d'identité AZOVA sur le site WestJet et Swoop d'AZOVA et d'attendre de recevoir l'autorisation de voyage vers votre destination dans l'application AZOVA. Il ne restera plus qu'à montrer cette autorisation de voyage à la porte d'embarquement; aucun document ni formulaire qui prêtent à confusion requis. »

Tests de dépistage par auto-prélèvement portatifs et tests en laboratoire à effectuer à la destination

Les invités qui voyagent à l'extérieur du Canada pendant plus de 72 heures après le 30 novembre devront présenter un test moléculaire négatif effectué dans les 72 heures avant leur vol. AZOVA offre un test RT-LAMP à effectuer à domicile, la trousse de tests de dépistage Lucira Check-It COVID-19, avec surveillance vidéo, qui peut être achetée et livrée à votre domicile au Canada. Ces tests peuvent être effectués dans le confort de votre foyer pour répondre aux exigences d'entrée de la plupart des destinations. De plus, vous pouvez les prendre avec vous à votre destination pour satisfaire aux exigences de retour au Canada.

En plus d'être disponible au Canada, la trousse de tests de dépistage Lucira Check-It COVID-19 d'AZOVA peut également être achetée et livrée à votre destination aux États-Unis.

Vous pouvez vous procurer des tests de dépistage par auto-prélèvement sur le site : https://www.azova.com/westjetswoop/at-home/.

Au moment de réserver leurs vols à l'extérieur du Canada, les invités peuvent visiter le site Web d'AZOVA et choisir leur destination pour prendre connaissance des tests de dépistage requis et peuvent prendre un rendez-vous et effectuer leur test en personne par l'entremise du réseau de laboratoire complet d'AZOVA ou commander des trousses de tests de dépistage par auto-prélèvement, le cas échéant.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés sous l'égide de WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux, pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable, comme le stipule sa promesse de Sécurité avant tout. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez le site westjet.com.

Connectez-vous avec WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et WestJet News à twitter.com/westjetnews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaine de WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Ajoutez à vos favoris la page de la Salle de presse de WestJet : westjet.com/fr-ca/news

Voici des exemples récents de récompenses :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Rewards Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com