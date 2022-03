Après la clôture de la transaction, une nouvelle unité d'exploitation des voyages sera créée au sein du groupe WestJet, qui comprendra Vacances Sunwing et Vacances WestJet Inc., et sera dirigée par le chef de la direction de Sunwing, Stephen Hunter. Les actionnaires actuels de Sunwing deviendront des actionnaires du groupe WestJet.

Les voyageurs canadiens auront accès à des tarifs plus concurrentiels et à des forfaits de vacances abordables grâce à la force combinée des entreprises. L'entreprise de voyagistes aura son siège social à Toronto et un siège social à Laval, au Québec, et continuera de commercialiser la marque Sunwing aux côtés de Vacances WestJet. Le groupe WestJet maintiendra son siège social à Calgary.

Le groupe WestJet prendra de l'expansion pour inclure Sunwing Airlines. Cela permettra d'accroître la capacité et d'utiliser des aéronefs qui sont autrement saisonniers, et ce, toute l'année au Canada, au lieu que Sunwing comble la demande saisonnière avec des aéronefs importés, ce qui se traduira par plus d'emplois pour les Canadiens. Cette acquisition améliorera la capacité du groupe WestJet d'offrir des tarifs plus abordables en élargissant immédiatement sa présence à faible coût au Canada.

« Il s'agit d'un moment excitant pour WestJet, Sunwing et l'industrie touristique du Canada, a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet. Nous réunissons deux entreprises hautement complémentaires avec des marques puissantes afin de renforcer notre entreprise de voyages d'agrément florissante et d'offrir une plus grande valeur à nos invités.

Cette combinaison réunit les deux premiers transporteurs à faible coût du Canada et nous permet d'accélérer la croissance des voyages axés sur la valeur, qui constituent déjà le segment du marché du transport aérien qui connaît la croissance la plus rapide. Elle crée de nouvelles possibilités pour notre personnel et nos partenaires opérationnels et appuie la reprise après une pandémie mondiale qui a été particulièrement difficile pour l'industrie canadienne du voyage et du tourisme, y compris les aéroports locaux et les entreprises avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration », a ajouté M. von Hoensbroech.

Stephen Hunter, chef de la direction de Sunwing, a déclaré : « Nous avons un avenir très prometteur en tant que membre du groupe WestJet, qui est l'une des seules compagnies aériennes au monde à ne pas avoir émis de titres de créance ou de titres de participation pendant la pandémie ni accepté d'aide gouvernementale propre à un secteur. La combinaison de leur solide bilan et de leur trajectoire de croissance avec l'expertise inégalée de Sunwing dans la création de forfaits de vacances différenciés assurera le succès de la nouvelle division des vacances. Mon équipe et moi sommes enthousiastes pour l'avenir, et nous avons hâte d'offrir encore plus de destinations de vacances aux Canadiens à des prix abordables. »

Groupe WestJet et Sunwing ont l'intention de s'appuyer sur leur histoire collective de relations de travail constructives et respecteront toutes les conventions conclues avec les associations syndicales et d'employés, y compris celles qui sont en place et celles qui font actuellement l'objet de négociations.

En raison de la résilience créée par la transaction, Sunwing ne prévoit plus avoir besoin du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE) qu'elle a obtenu du gouvernement canadien au début de 2021, qui sera entièrement remboursé à la conclusion de la transaction.

La combinaison, qui demeure assujettie à la réception des approbations réglementaires, devrait être conclue à la fin de 2022.

Conseillers

Barclays agit à titre de conseiller financier principal auprès de WestJet, avec des conseils supplémentaires fournis par Morgan Stanley & Co. LLC, Canaccord Genuity Corp et RBC Capital Markets, LLC. Goodmans LLP agit à titre de conseiller juridique auprès de WestJet.

À propos du groupe de sociétés WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations. Au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site www.westjet.com.

Voici des exemples récents de récompenses :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

À propos de Sunwing

La plus grande entreprise de voyages intégrée en Amérique du Nord, Sunwing, offre plus de vols vers le Sud que tout autre transporteur de voyages d'agrément offrant un service direct pratique à partir d'aéroports partout au Canada vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Une telle envergure permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans les meilleurs centres de villégiature des destinations de vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits de croisière et des vols intérieurs saisonniers. Les clients de Sunwing bénéficient de l'aide des représentants bien informés de l'entreprise, qui les accueillent à leur arrivée et les soutiennent tout au long de leur voyage de vacances. L'entreprise appuie les collectivités où elle mène ses activités par l'entremise de la Fondation Sunwing, une initiative de bienfaisance axée sur le soutien et le développement des jeunes et l'aide humanitaire.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Renseignements : Personnes-ressources pour les médias : Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected] ; Personne-ressource pour les médias de WestJet : Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected] ; Personne-ressource pour les médias de Sunwing : Melanie Anne Filipp, Directrice, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe Voyages Sunwing, 1 800 387-5602 | [email protected]