CALGARY, AB, le 17 mai 2024 /CNW/ - Avec grand tapage et auprès de partenaires et invités estimés, le Groupe WestJet a lancé aujourd'hui son vol inaugural vers Séoul à partir de sa plaque tournante mondiale de Calgary, établissant une liaison directe entre l'Alberta et la Corée du Sud. Le départ du vol 86 de WestJet souligne l'engagement de la compagnie aérienne à élargir sa plaque tournante mondiale de sa flotte de 787 à l'aéroport international de Calgary (YYC), favorisant l'établissement de liens plus étroits entre la florissante économie du tourisme de l'Alberta et le vigoureux paysage commercial et touristique de l'Asie.

« Les décennies d'histoire entre le Canada et la Corée du Sud en matière de soutien mutuel, de valeurs communes et d'initiatives commerciales bilatérales ont ouvert la voie au service de WestJet à Séoul, marquant une étape importante dans le renforcement des échanges culturels et des liens économiques entre les deux pays, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du groupe WestJet. Donner vie à une offre de service authentique, fiable et essentielle a été possible grâce à la collaboration et à l'implication de nos WestJetters dévoués, d'innombrables organismes gouvernementaux et intervenants passionnés par le rapprochement de nos deux cultures ».

Le service de WestJet vers Séoul sera opérationnel sur le Dreamliner 787 de la compagnie aérienne trois fois par semaine jusqu'au 27 octobre 2024 et sera de nouveau offert au printemps 2025.

Trajet Fréquence Départ Arrivée Calgary - Séoul 3 vols par semaine 17 h 55 20 h 45+1 Séoul - Calgary 3 vols par semaine 22 h 45 18 h 15

Les interactions entre l' Alberta et la Corée du Sud

Le Canada et la Corée du Sud entretiennent de forts liens interpersonnels découlant de leurs affinités historiques, lesquelles sont renforcées par les flux croissants de l'immigration et du tourisme, ainsi que des visiteurs d'affaires. La Corée du Sud est l'un des principaux pays qui constituent une source d'étudiants internationaux au Canada.

et la Corée du Sud entretiennent de forts liens interpersonnels découlant de leurs affinités historiques, lesquelles sont renforcées par les flux croissants de l'immigration et du tourisme, ainsi que des visiteurs d'affaires. La Corée du Sud est l'un des principaux pays qui constituent une source d'étudiants internationaux au Canada. L' Alberta entretient également des relations commerciales étroites avec de nombreux pays de la région indo pacifique qui, ensemble, représentent le deuxième marché d'exportation en importance et le plus diversifié de l' Alberta . Avec trois vols hebdomadaires et une capacité de fret de 60 tonnes à destination et en provenance de la Corée du Sud, WestJet réaffirme son engagement à consolider les liens et à offrir des solutions de fret efficaces et fiables.

entretient également des relations commerciales étroites avec de nombreux pays de la région indo pacifique qui, ensemble, représentent le deuxième marché d'exportation en importance et le plus diversifié de l' . La Corée du Sud est le septième partenaire commercial du Canada et le sixième partenaire majeur en matière d'importations et d'exportations. La liaison directe de WestJet avec l'aéroport international d'Incheon (ICN) soutient les débouchés commerciaux en simplifiant les exportations canadiennes et en facilitant l'importation d'appareils électroniques, de produits du commerce électronique et de marchandises générales.



« Le tout nouveau service de WestJet à destination de Séoul incitera les Canadiens à explorer leurs horizons en Corée du Sud grâce à la commodité offerte par une compagnie aérienne qui leur est familière. Nous avons remué ciel et terre pour nous assurer que tous les invités profitent d'une expérience supérieure à bord, notamment en proposant l'option de déguster des repas occidentaux et coréens en vol, des options de divertissement coréen et des annonces diffusées en coréen aux passagers », a conclu M. Weatherill.

Les invités auront également accès à six autres villes dans quatre pays asiatiques à partir de l'aéroport international d'Incheon (ICN) grâce à l'accord de partage de code entre WestJet et Korean Airlines. Grâce à cet accord, les invités auront plus d'occasions d'explorer des destinations asiatiques transpacifiques uniques à l'extérieur de Séoul grâce à une connexion unique et transparente à l'aéroport ICN et à la commodité de réserver tout leur voyage avec un billet, des transferts de bagages et de gagner des dollars WestJet tout au long de leur voyage.

Le vol sans escale de WestJet vers Séoul est l'un des nombreux services transocéaniques offerts cet été. Les passagers voyageant à partir de la plaque tournante de WestJet à Calgary peuvent également accéder à des destinations comme Barcelone, Édimbourg et à cinq autres destinations européennes dans le cadre de l'offre internationale étoffée de la compagnie aérienne. Plus tôt ce mois-ci, WestJet a également annoncé son intention de faire passer son service saisonnier entre Calgary et Tokyo à un rythme annuel, renforçant ainsi ses liens en Asie.

Vous trouverez tous les détails de l'horaire à https://www.westjet.com/fr-ca/vols/vols-directs.

Citations de partenaires

« WestJet contribue de façon importante à l'économie de l'Alberta et à la croissance du secteur de l'aviation de notre province. En organisant un vol entre l'aéroport international de Calgary et l'aéroport international d'Incheon, WestJet contribue à établir des liens économiques et personnels encore plus importants entre deux amis et partenaires commerciaux de longue date. Au nom du gouvernement de l'Alberta, je tiens à féliciter WestJet pour ce nouveau trajet, et j'ai hâte de voir se développer de meilleurs accès entre nos deux villes et le succès économique qu'il apportera à l'Alberta et à la Corée du Sud », a déclaré Matt Jones, ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce de l'Alberta.

« Je suis ravie des occasions d'expansion pour les Canadiens qui voyagent en Corée cette année avec le lancement de la liaison Calgary-Incheon de WestJet. Ce nouvel itinéraire revêt une grande importance en 2024, qui a été désignée comme étant l'Année des échanges culturels entre le Canada et la République de Corée. 2024 marque également l'Année de visite de la Corée officiellement déclarée par le gouvernement coréen. Parallèlement au lancement de l'itinéraire Calgary-Incheon, j'espère que les échanges culturels entre le Canada et la Corée se multiplieront, et je suis impatiente de voir l'expansion et l'établissement du trajet Calgary-Incheon en tant que service régulier à l'avenir », a déclaré Jane Kim, directrice de la Korea Tourism Organization (KTO) de Toronto.

« Le vol direct entre Calgary et Incheon représentera une passerelle très intéressante pour promouvoir le tourisme et les échanges interpersonnels », a déclaré Jongho Kyeon, consul général de la République de Corée.

« Le vol inaugural d'aujourd'hui positionne WestJet Cargo comme un canal de premier plan pour les importations et les exportations entre l'Ouest canadien et la Corée du Sud et représente une amélioration importante s'agissant de la présence mondiale de WestJet Cargo », a déclaré Kirsten de Bruijin, vice-présidente directrice, WestJet Cargo.

« Quel honneur pour moi de féliciter WestJet pour l'atteinte de ce jalon important - la première liaison sans escale entre Calgary et Séoul est indéniablement un événement à célébrer. Cette nouvelle destination importante consolide le statut de plaque tournante mondiale d'YYC, renforcera les liens commerciaux et culturels entre l'Ouest canadien et l'Asie, et soutient notre mission de faire progresser la santé et le développement économiques de notre région et de notre province », a déclaré Chris Dinsdale, président et chef de la direction, Administration aéroportuaire de Calgary.

« Cette annonce de WestJet continue de renforcer la position de Calgary à titre de ville de taille moyenne la plus connectée en Amérique du Nord. Une liaison directe vers Séoul par notre aéroport international de calibre mondial permettra à nos entreprises locales d'avoir un meilleur accès aux marchés mondiaux et continuera de stimuler les investissements entrants et de soutenir notre économie touristique croissante », a déclaré Brad Parry, président et chef de la direction de l'agence Calgary Economic Development.

« Chez Travel Alberta, nous sommes ravis du lancement du vol direct de WestJet de Calgary vers Séoul. En tant que destination principalement accessible par voie aérienne, ce nouvel itinéraire permettra aux voyageurs de la Corée du Sud de visiter facilement l'Alberta, de séjourner plus longtemps et d'explorer plus de régions de la province. Nos renseignements sur les marchés confirment que les voyageurs d'Asie de l'Est sont à la recherche d'expériences typiquement albertaines, et nous avons hâte de les accueillir cet été », a déclaré Jon Mamela, directeur commercial et vice-président principal, Travel Alberta.

« L'annonce faite aujourd'hui par WestJet est un élément important de notre stratégie touristique à long terme visant à accroître le nombre de visiteurs du marché sud-coréen à Calgary. Grâce à notre partenariat et à cette liaison aérienne directe, nous avons maintenant plus d'occasions d'engendrer des visites bidirectionnelles et de partager Calgary et tout ce que nous avons à offrir avec nos amis et nos familles de Corée du Sud. De plus, ce service relancera un marché principal pour Tourism Calgary et améliorera notre capacité à attirer plus de croissance économique dans notre ville dans le cadre de réunions et de congrès internationaux, d'événements spéciaux et de la fréquentation de voyagistes », a déclaré Cindy Ady, chef de la direction sortante de Tourism Calgary.

« Nous sommes très heureux d'ouvrir une nouvelle route aérienne entre l'Asie et le Canada avec WestJet, et l'aéroport international d'Incheon fournira un soutien maximal à son exploitation stable et réussie. Nous espérons non seulement stimuler le tourisme et les échanges industriels entre les deux pays, mais aussi rapprocher les voyageurs d'Asie de la beauté naturelle du Canada par la voie de l'aéroport d'Incheon », a déclaré Hag Jae Lee, président et chef de la direction de la Incheon International Airport Corporation.

