Poursuite du service de WestJet Encore et de WestJet Link pendant les perturbations

CALGARY, AB, le 18 mai 2023 /CNW/ - Alors que le groupe WestJet se prépare à une intervention syndicale des pilotes de WestJet et de Swoop, la compagnie aérienne a commencé à démanteler son réseau. Cette mesure lui permet d'éviter d'abandonner un avion dans un endroit éloigné sans soutien et permet une communication proactive avec les invités et l'équipage afin de réduire au minimum le risque d'être immobilisé. La décision d'annuler les vols résulte de l'impasse où se trouve le groupe WestJet avec le syndicat quant aux attentes salariales déraisonnables qui, si elles se réalisaient, nuiraient de façon permanente à la viabilité financière du groupe dans l'avenir.

« Nous sommes extrêmement déçus d'être contraints d'activer notre plan d'urgence et le démantèlement de notre réseau en découlant en raison de l'avis de grève signifié par l'ALPA et de son incapacité à accepter une offre raisonnable. Nous regrettons profondément les perturbations que cela entraînera pour les plans de voyage de nos invités et des collectivités et des entreprises qui comptent sur notre service aérien essentiel », s'est désolé Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction du groupe WestJet. « Nous sommes toujours dans une impasse cruciale avec le syndicat et nous n'avons d'autre choix que de commencer à prendre les mesures douloureuses de préparation à la réalité d'un arrêt de travail. »

Étant donné qu'un accord préliminaire n'a pas encore été conclu, le groupe WestJet stationne la majorité des 737 et des 787 de sa flotte, selon une approche mesurée, progressive et sécuritaire. WestJet Encore, WestJet Link ainsi que des vols limités de 737 continueront de fonctionner pendant cette période.

« Nous restons à la table de négociation, fermement déterminés à conclure une entente le plus tôt possible, mais nous sommes tout aussi prêts à résister à des conflits de travail aussi longtemps qu'il le faudra pour en arriver à un résultat raisonnable, a poursuivi M. von Hoensbroech. Les répercussions de ces négociations pour les invités sont un prix trop élevé, et nous sommes sincèrement désolés que nos invités estimés aient été piégés au milieu d'un conflit évitable. »

Les invités qui voyagent sont encouragés à vérifier l'état des vols avant de prendre la route de l'aéroport. Veuillez visiter la page Mises à jour pour les invités de WestJet ou le centre d'informations de Swoop pour en savoir plus sur l'état des vols, les changements de voyage et plus encore.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer avec nous par courriel à [email protected]