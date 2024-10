CALGARY, AB, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui la nomination de Jacqui McGillivray au poste de vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines. Elle se joindra à l'équipe de direction du Groupe à compter du 7 octobre 2024. Forte de plus de 30 ans d'expérience démontrée dans la transformation d'organisations mondiales, madame McGillivray remplacera Angela Avery, qui a annoncé son départ à la retraite plus tôt cette année. Madame Avery agira comme conseillère pour faciliter la transition.

Jacqui McGillivray, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines, Groupe WestJet (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Jacqui possède une vaste expérience en matière de RH et de changement organisationnel, ainsi qu'une feuille de route remarquable en matière de direction d'équipes axées sur les résultats, multidisciplinaires et culturellement fortes dans la création de valeur et le maintien de la croissance, a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. Nous sommes ravis d'accueillir Jacqui en cette période cruciale où nous cherchons à tirer parti de l'élan de notre stratégie de croissance. Elle jouera un rôle déterminant dans la promotion et le développement de la culture axée sur le personnel et le rendement de WestJet. Nous sommes très reconnaissants envers Angela, qui a dirigé WestJet pendant une période de reprise charnière et qui nous a permis de jeter des bases solides pour écrire le prochain chapitre. Nous lui souhaitons une retraite des plus agréables. »

Jacqui McGillivray est une dirigeante accomplie qui a été une conseillère de confiance auprès de chefs de la direction et de conseils d'administration. Dans son plus récent rôle à titre de-présidente directrice et directrice des ressources humaines et responsable de l'impact social chez Element Fleet Management, Jacqui McGillivray a joué un rôle déterminant dans la transformation qui a permis à l'organisation de se hisser au premier quartile en matière d'engagement des employés et de fidélisation des clients, tout en développant une culture axée sur le rendement qui place l'entreprise dans le top 5 % des entreprises qui figurent à l'indice composé TSX.

Madame McGillivray a notamment occupé les postes de vice-présidente directrice, Sécurité et efficacité organisationnelle chez Cenovus Energy, de directrice des ressources humaines à l'échelle mondiale chez Talisman Energy et de vice-présidente, Ressources humaines, Marque et marketing pour la division Gestion mondiale du patrimoine de RBC Banque Royale.

« En tant que résidente de Calgary depuis 14 ans, j'ai suivi de près le parcours de WestJet et son récent changement stratégique. Je suis extrêmement impressionnée par la discipline et la détermination de l'équipe de direction à consolider la réputation de longue date de WestJet en tant que transporteur national de l'Ouest Canadien et transporteur aérien d'agrément afin d'offrir un service de transport aérien abordable pour les Canadiens, a déclaré Jacqui McGillivray. Je suis ravie de me joindre à cette histoire de réussite de l'aviation canadienne et de jouer un rôle dans la création d'un avenir prometteur et durable pour nos invités, notre personnel et les collectivités que nous servons. »

