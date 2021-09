« Je suis extrêmement heureux que M. Taylor ait accepté ce rôle intérimaire, a déclaré le président du conseil d'administration du groupe WestJet, Chris Burley. « Notre recherche à l'échelle mondiale d'un chef de la direction permanent se poursuit, et au nom de WestJet et du conseil d'administration, nous sommes reconnaissants envers M. Taylor d'avoir accepté cette fonction et de nous aider à traverser cette transition cruciale. Il a fait partie intégrante de notre planification et de notre rétablissement en temps de pandémie, et c'est sa minutie à l'égard de nos finances et son point de vue unique qui nous ont aidés. À mesure que nous continuons de faire face à cette pandémie encore présente, l'expérience de M. Taylor dans l'industrie, combinée à sa profonde appréciation et compréhension de la culture de WestJet, sera un atout énorme alors que nous travaillons à rebâtir notre compagnie aérienne et à livrer le plan quinquennal pour notre personnel et nos invités. »

« C'est un grand honneur pour moi d'avoir été nommé chef de la direction par intérim du groupe WestJet, et je me réjouis à l'idée de diriger notre organisation tout au long de cette phase cruciale de notre reprise, a déclaré Harry Taylor. Il y a beaucoup de travail à faire pendant que nous poursuivons notre recherche d'un chef de la direction permanent. Je suis convaincu que mon expérience en tant que directeur financier pendant cette crise, combinée à mon expérience chez WestJet, nous préparera au succès jusqu'à ce que nous accueillions notre nouveau chef de la direction. »

Harry Taylor s'est joint à WestJet en 2015 à titre de premier vice-président et directeur financier. Pendant cette période, il a dirigé la première émission d'obligations américaines de la compagnie aérienne, a négocié l'achat des Boeing 787 Dreamliner et Boeing MAX, et a joué un rôle déterminant dans la vente de WestJet à Onex. Tout au long de la pandémie, M. Taylor a dirigé l'équipe des Finances dans la gestion des liquidités de WestJet afin d'assurer la durabilité avec peu ou pas de revenus.

Pendant que M. Taylor occupe le poste de chef de la direction par intérim, Jennifer Bue, l'actuelle vice-présidente, Planification et analyse financière de WestJet, occupera le poste de directrice financière par intérim. Mme Bue s'est jointe à WestJet en 2008 et a occupé divers postes de direction dans les domaines de la planification d'entreprise, de la trésorerie et de la comptabilité. Elle a également été chef des finances chez Swoop. Avant de travailler chez WestJet, Mme Bue a travaillé chez Deloitte et chez RBC dans le domaine de la recherche sur les actions. Elle détient les titres d'experte-comptable agréée (CPA) et d'analyste financière agréée (CFA), ainsi qu'une maîtrise en comptabilité professionnelle (MPAcc) et un baccalauréat en commerce (BComm).

« Avec ma transition vers mon nouveau rôle, je suis ravi que Jenn Bue ait accepté de devenir notre directrice financière par intérim, a poursuivi Harry Taylor. Les connaissances et l'expérience de Mme Bue, conjuguées à son leadership inestimable tout au long de la pandémie, lui permettront d'être une chef de file formidable alors que nous continuons de rebâtir notre compagnie aérienne et de réaliser notre stratégie de croissance. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec 3 avions, 250 employés et 5 destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce à la promesse La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

