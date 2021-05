TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX publie son deuxième rapport annuel sur les facteurs environnementaux, sociaux et relatifs à la gouvernance (« ESG ») soulignant les progrès de la société dans l'intégration de pratiques durables à sa stratégie d'entreprise, ses processus d'affaires et ses décisions de placement.

Le rapport, intitulé The Future is Ours to Change (« Changeons le futur. Réalisons l'avenir. ») souligne également les initiatives du Groupe TMX pour intensifier les efforts liés aux facteurs ESG au sein des marchés de capitaux du Canada. Par exemple, les outils et les services éducatifs aident les émetteurs à devenir des chefs de file de plein droit, et des produits positionnent le Canada à titre de marché mondial de premier ordre pour des placements et des activités financières durables.

Faits saillants du rapport sur les facteurs ESG de 2020 du Groupe TMX :

Soutien du Groupe TMX à l'égard du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB ») et définition d'une cible aux fins d'incorporation des recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (« TCFD ») pour le rapport sur les facteurs ESG de 2021.





Engagement du Groupe TMX pour l'achat de crédits de carbone visant à compenser les émissions de gaz à effet de serre de la société et à devenir carboneutre en 2021.





Création d'un conseil consultatif en matière d'emploi, de diversité et d'inclusion (« EDI ») dirigé par John McKenzie , chef de la direction de TMX, afin de déterminer les politiques, les procédures et les cibles à long terme de la société en matière d'EDI.





Conclusion d'une entente avec IHS Markit pour faciliter une communication de l'information relative aux facteurs ESG et une distribution de données plus vastes pour les émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la durabilité et les initiatives liées aux facteurs ESG du Groupe TMX, veuillez consulter le lien suivant : www.tmx.com/resource/en/807 .

