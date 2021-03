La Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX parrainent l'événement

TORONTO, le 5 mars 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX, chef de file boursier mondial du secteur minier, est heureux de parrainer le congrès annuel de 2021 de l'Association canadienne de prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), qui se tiendra en mode virtuel du 8 au 11 mars. La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV), qui accueillent approximativement la moitié des sociétés minières ouvertes au monde, souligneront cet événement tout au long de la semaine à l'occasion de plusieurs cérémonies virtuelles d'ouverture et de clôture des marchés avec des délégués des principales régions minières internationales.

« Le congrès annuel de l'ACPE est le plus important congrès international du secteur minier. La Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX anticipent cet événement d'envergure chaque année avec enthousiasme. Il s'agit d'une occasion unique pour les sociétés, les investisseurs et les décideurs gouvernementaux en matière de politique de se réunir, déclare Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital et chef du marketing d'entreprise, Groupe TMX. Bien que les conditions actuelles nous empêchent d'accueillir l'événement à Toronto cette année, les conversations importantes se poursuivent avec les intervenants de la communauté minière mondiale et des représentants de nos bourses participeront activement aux séances virtuelles. Nous continuons d'appuyer les efforts en vue de faire progresser le secteur minier tout en veillant à soutenir les enjeux sociaux et environnementaux ainsi que l'accès essentiel aux marchandises métallurgiques qui contribue à la vitalité de l'économie mondiale. »

En plus des cérémonies virtuelles d'ouverture et de clôture des marchés, les deux Bourses prendront part à des événements propres à certains pays, comme les panels et forums du secteur minier organisés par la Chambre de commerce Brésil-Canada et la Chambre de commerce Pérou-Canada, le séminaire MineAfrica, les activités du programme officiel de l'ACPE ainsi que la présentation du programme des sociétés de capital de démarrage au kiosque virtuel de la TSX et de la TSXV et une brève formation technique de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (« CVMO »).

Cérémonies virtuelles d'ouverture et de clôture des marchés :

Date Ouverture des marchés Clôture des marchés Lundi 8 mars ACPE - Mardi 9 mars - Délégation du Brésil Mercredi 10 mars - Délégation du Pérou Jeudi 11 mars Délégation de l'Australie



La TSX et la TSXV sont ensemble les chefs de file mondiaux en matière d'inscription et de mobilisation de capitaux publics pour les sociétés minières. Au 31 janvier 2021, la TSX et la TSXV comptaient 1 147 émetteurs du secteur minier dont la capitalisation boursière s'élevait globalement à près de 509 milliards de dollars. Les sociétés minières inscrites à la TSX et à la TSXV ont réalisé 1 642 opérations de financement en 2020, ce qui représente environ 52 % de l'activité de financement public dans le secteur minier à l'échelle mondiale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.tsx.com/mining.

Cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés : Les médias peuvent obtenir un signal du centre de contrôle télé (CCT) pour toutes les cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés. Le signal s'intitule TSX Transmit 1 (HD-SDI); il est produit au Centre de marché TMX et envoyé en direct au CCT. Pour obtenir le signal sur le réseau de Dejero, veuillez écrire à [email protected]. La vidéo du client sera diffusée à l'écran-média de TMX vers 9 h 29 (HE) et 15 h 59 (HE) et la séance de négociation s'ouvrira ou fermera au son d'une sirène à 9 h 30 (HE) et à 16 h (HE).

