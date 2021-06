La Bourse de Toronto accueille virtuellement la fondation pour ouvrir les marchés à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

TORONTO, le 21 juin 2021 /CNW/ - En vue de souligner la Journée nationale des peuples autochtones, le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui avoir fait un don de 50 000 dollars à la Anishnawbe Health Foundation pour la construction d'un nouveau centre de santé communautaire pour les personnes de la communauté autochtone à Toronto. Le centre de santé sera le premier projet réalisé sur le site d'un nouveau carrefour communautaire autochtone de la ville.

« Alors que nous célébrons la Journée nationale des peuples autochtones au Canada, il importe de reconnaître les injustices historiques et les barrières sociales et économiques persistantes qui continuent à nuire à la santé et au bien-être des peuples autochtones partout au pays », a déclaré John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX. « Le Groupe TMX est fier de contribuer aux immenses efforts de la Anishnawbe Health Foundation visant à créer un nouveau centre de santé destiné à fournir des programmes et des services essentiels afin d'améliorer la santé des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis à Toronto. Alors que nous considérons l'avenir, nous maintenons notre engagement à améliorer les relations avec les peuples autochtones et à exercer une influence favorable sur les collectivités où nous vivons et travaillons. »

Établie à Toronto au début des années 1980, Anishnawbe Health Toronto combine les pratiques traditionnelles de guérison aux méthodes de la médecine occidentale pour offrir des soins de santé primaire, des programmes en santé mentale ainsi que des soins aux enfants, aux jeunes et aux familles, faisant partie de la population autochtone de 70 000 personnes qui vivent à Toronto. Les travaux de construction du nouveau centre de santé Anishnawbe Health Toronto commencent aujourd'hui sur les terrains de West Don Lands qui avoisinent le secteur est du centre-ville de Toronto.

« Grâce au généreux soutien du Groupe TMX, nous avons pratiquement atteint 95 % de notre objectif de campagne de 10 millions de dollars pour appuyer le nouveau centre et la récupération des pratiques traditionnelles de guérison, a précisé André Morriseau, président du conseil de la Anishnawbe Health Foundation. Nous apprécions vivement cet investissement dans la santé et le bien-être des peuples autochtones. »

La Anishnawbe Health Foundation accepte les dons en ligne , par téléphone au 416 920-2605, poste 555, ou par la poste à l'adresse Anishnawbe Health Foundation, 225, rue Queen Est, Toronto (Ontario) M5A 1S4.

En vue de souligner la Journée nationale des peuples autochtones et le début des travaux de construction du nouveau centre de santé, le conseil d'administration et les membres de la Anishnawbe Health Foundation se joindront à John McKenzie à 9 h 30 (HE) pour ouvrir virtuellement les marchés.

