Charles Winograd prendra sa retraite lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2023

TORONTO, le 17 mars 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui son intention de nommer Luc Bertrand président du conseil d'administration au moment de l'élection de celui-ci à titre d'administrateur indépendant à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, le 2 mai 2023. Charles Winograd se retirera alors du conseil, après l'avoir présidé pendant plus d'une décennie.

« Pendant toutes ces années, le sens des affaires exceptionnel de Luc, sa connaissance approfondie du secteur et son engagement ferme en matière de rigueur de la gouvernance se sont révélés être de formidables atouts pour le conseil d'administration du Groupe TMX. Je n'ai aucun doute que, sous sa direction et avec l'apport essentiel des autres administrateurs, le conseil continuera de guider l'entreprise de manière déterminée et avec une intégrité sans faille », a déclaré M. Winograd. « Ce fut pour moi un privilège et l'un des faits saillants de ma carrière de siéger à la présidence du conseil d'administration du Groupe TMX pendant plus d'une décennie et de travailler aux côtés d'un groupe d'administrateurs et de hauts dirigeants dévoués au cours d'une période passionnante de l'évolution de l'entreprise. Je suivrai avec beaucoup d'intérêt l'évolution du Groupe TMX, qui continue d'innover et de s'adapter afin de répondre aux besoins de ses parties prenantes au sein d'un marché fort dynamique. »

M. Bertrand siège au conseil d'administration du Groupe TMX depuis mai 2011. Il possède une expérience reconnue en qualité de dirigeant dans le secteur des services financiers au pays. Il a notamment été président et chef de la direction de la Bourse de Montréal (de 2000 à 2009), chef adjoint de la direction du Groupe TMX (de 2008 à 2009) et chef de la direction de la Corporation d'Acquisition Groupe Maple (de 2011 à 2012). M. Bertrand a également été président du conseil de Groupe CH inc. (Canadien de Montréal) (de 2010 à 2022) et est actuellement président du conseil de 5NPlus Inc. En outre, M. Bertrand démissionnera à titre de vice-président du conseil de la Banque Nationale, poste qu'il occupe depuis 2011. Cette démission prendra effet à compter de l'assemblée annuelle et extraordinaire du Groupe TMX.

« Je tiens à remercier personnellement Charles pour sa collaboration et ses conseils au fil des ans, ainsi que pour son apport précieux aux formidables réalisations de l'entreprise durant son mandat à la présidence du conseil », a souligné M. Bertrand. « Je veux aussi remercier mes collègues du conseil d'administration pour le vote de confiance qu'ils m'ont accordé. Alors que nous entamons un nouveau chapitre de notre remarquable histoire, je suis heureux d'avoir la possibilité de diriger ce groupe talentueux et motivé et me réjouis de collaborer avec la solide équipe de haute direction du Groupe TMX au service de notre vaste groupe de parties prenantes, à la poursuite de nouvelles occasions d'enrichir encore notre historique de succès. »

John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX, a ajouté :

« Je tiens à souligner les années de service exemplaire de Charles à titre de président du conseil et pour ses conseils d'expert pendant une période extraordinaire de l'histoire du Groupe TMX : une période de croissance transformationnelle prononcée au sein d'un environnement en mutation tant sur le plan des affaires que de l'exploitation. Je lui suis reconnaissant pour son mentorat au fil des années. Pour ce qui est de l'avenir du Groupe TMX, je me fais une joie de poursuivre notre collaboration étroite avec le conseil sous la direction de Luc afin de perpétuer notre tradition d'excellence en leadership, de faire progresser notre stratégie de croissance mondiale à long terme et de contribuer à propulser l'écosystème des marchés financiers canadiens vers un succès durable pour l'avenir. »

