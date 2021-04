Le Groupe TMX nomme David Arnold au poste de chef de la direction financière

TORONTO, le 20 avril 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui la nomination de David Arnold au poste de chef de la direction financière. Dirigeant au sein du secteur des services financiers, M. Arnold a passé 20 ans à l'emploi de la CIBC. Il se joindra au Groupe TMX le 1er juin 2021.

« Dans la foulée de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance mondiale et du soutien à la réussite des clients dans tous nos marchés, nous sommes heureux d'ajouter à l'équipe de la haute direction de TMX un professionnel dynamique et chevronné du secteur financier présentant une impressionnante feuille de route en réalisation de projets, a déclaré John McKenzie, chef de la direction, Groupe TMX. En plus d'un savoir-faire éprouvé à la direction de projets commerciaux complexes et de grande envergure, David mettra à profit dans son nouveau rôle un esprit d'innovation et de collaboration en parfaite harmonie avec la mission d'entreprise, la vision accordant la priorité aux clients et la culture des membres du personnel du Groupe TMX. J'ai hâte d'entreprendre l'important travail qui nous attend avec David et notre équipe de TMX pour apporter des solutions et saisir les occasions qui se présentent dans notre milieu opérationnel. »

M. Arnold se joint à nous en provenance de la CIBC où il a occupé récemment le poste de vice-président à la direction, Programmes d'entreprise, Technologie et opérations. Il a dirigé des projets de transformation et de simplification dans l'ensemble du groupe de sociétés de la CIBC, notamment la gestion des relations avec la clientèle, la modernisation des paiements, les programmes d'entreprise et l'excellence de l'exécution. Il avait auparavant occupé des postes de responsabilité croissante en finances et administration, dont celui de vice-président à la direction, Stratégie et développement de l'entreprise, et dirigé la division des Services financiers partagés à titre de vice-président à la direction et contrôleur général.

« Je suis ravi d'avoir la chance de faire partie du Groupe TMX alors que la société est à l'affût d'occasions pour accélérer son évolution continue au cœur des marchés financiers canadiens et pour accroître sa présence sur la scène mondiale, affirme M. Arnold. Je suis impatient de travailler avec la brillante équipe des finances et les professionnels de talent dans toute l'entreprise pour l'aider à exploiter encore davantage ses formidables atouts et tracer la voie vers la réussite durable et un avenir florissant. »

M. Arnold est diplômé de l'Université de Cape Town et détient le titre de Fellow comptable professionnel agréé (FCPA, FCA) décerné par CPA Ontario. Il détient également une accréditation IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés et a assumé des rôles de direction pour diverses campagnes caritatives durant ses années de services à la CIBC, notamment pour Sick Kids Leaders, La Course à la vie et Centraide.

Frank Di Liso, vice-président, Finances d'entreprise et administration, est le chef de la direction financière par intérim depuis le 17 août 2020 et occupera ce rôle intérimaire jusqu'au 31 mai 2021. Il demeurera en poste comme cadre supérieur au sein de l'organisation. « Au nom de toute l'entreprise, j'aimerais remercier Frank pour sa contribution à l'équipe de la haute direction et pour son leadership soutenu auprès du groupe des finances au cours de cette période intérimaire », ajoute M. McKenzie.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

